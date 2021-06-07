الصحة: إغلاق 70 منشأة طبية خاصة مخالفة بـ 3 محافظات

خلال الحملات الدورية..

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق 70 منشأة طبية خاصة مخالفة بمحافظات “الدقهلية، المنيا والفيوم” اليوم، الإثنين، وذلك خلال حملات مكبرة شنتها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص التابعة للوزارة، في إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملات تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الطبية والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.

وأكد تشديد الرقابة على تلك المنشآت من خلال الحملات التفتيشية الدورية للتأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق سياسات مكافحة العدوى، ووجود عمالة مؤهلة، ومراجعة صلاحية الأدوية ووضعها في أماكن مرخصة.

ونوه بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يضمن للمرضى الحصول على أفضل خدمة طبية.

وأشار “مجاهد”، إلى أن تلك الحملات شملت المرور على مناطق (المنصورة، السنبلاوين، بلقاس، نبروه، المطرية) بالدقهلية، ومناطق (بني مزار، ملوي) بالمنيا، إضافةً إلى مركز الفيوم، وذلك خلال اليوم، لافتًا إلى أن المنشآت الطبية الخاصة التي تم إغلاقها شملت عيادات تخصصية، مراكز للعلاج الطبيعي والتجميل، معامل، ومراكز أشعة"، لافتاً إلى تحرير محاضر حيال كافة المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام زكي، مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، أنه تم إصدار قرار بإغلاق 51 منشأة طبية في محافظة الدقهلية، 15 منشأة في محافظة المنيا بالإضافة إلى 4 منشآت في محافظة الفيوم، بسبب اكتشاف عدد منها يعمل بدون ترخيص، ومخالفة بعض المنشآت للاشتراطات الصحية، ومعايير مكافحة العدوى، مع ضبط كميات كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر.

وأضاف "زكي" أن تلك الحملات تمت من خلال فريق مختص من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، والإدارة المركزية لشئون الصيدلة، وإدارة مكافحة العدوى، ومباحث التموين، على عدد من المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية ومعايير مكافحة العدوى.