لوحات مرورية جديدة للمزايدة في مصر... شاهد

أعلن موقع لوحتك التابع لوزارة الداخلية، عن مزاد جديد لعدد من لوحات السيارات المميزة للبيع بطريقة المزايدة الإلكترونية من خلال موقعهم الرسمي .

وطرح موقع لوحتك مؤخرا، 7 لوحات للسيارات بأرقام مميزة للتزايد عليها ، تأتي كالتالي :

- دخل المزايدة على اللوحة " ب ل ي 1 " شخص واحد ووصل المزاد عليها إلي سعر 375 ألف جنيه ، وستنتهى بعد غد .

- دخل المزايدة على اللوحة " ق ص ر 2222 " شخصان ووصل المزاد عليها إلي سعر 110 ألف جنيه ، وستنتهى غدا .

- دخل المزايدة على اللوحة " ط ط " شخص 1 ووصل المزاد عليها إلي سعر 100 ألف جنيه ، وستنتهى غدا .

- دخل المزايدة على اللوحة " أ س س 5555 " شخصين ووصل المزاد عليها إلي سعر 115 ألف جنيه ، وستنتهى غدا .

- دخل المزايدة على اللوحة " ن ف ع 1111 " شخص 1 ووصل المزاد عليها إلي سعر 75 ألف جنيه ، وستنتهى الخميس القادم .

- دخل المزايدة على اللوحة " ل و ل 5555 " شخصين ووصل المزاد عليها إلي سعر 110 ألف جنيه ، وستنتهى بعد غد .

- دخل المزايدة على اللوحة " م و 8888 " شخصين ووصل المزاد عليها إلي سعر 110 ألف جنيه ، وستنتهى بعد غد .

وأعلن الموقع الرسمي ، عن عدد من القواعد والاشتراطات لدخول المزاد على ارقام السيارات المميزة ، وهى كالتالي :

- سداد مبلغ التأمين الذى يمكن ان يختلف لكل حروف وأرقام حسب درجة تميزها .

- في حالة رسو المزاد وعدم استكمال عملية الشراء لا يجوز استرجاع مبلغ التأمين ويؤول لصالح صندوق تحيا مصر .

- فى حالة رسو المزاد يخصم مبلغ التأمين من قيمة الرسو التى يتم تسددها في خلال المهلة الزمنية الموضحة.

- يخصم مباشرة مصاريف إدارية قدرها 2 جنيها عند سداد مبلغ التأمين .

- يوجد مصاريف خدمة تقدر ب 0.45% من مبلغ التأمين .

- يجب على الراسي عليه المزاد سداد باقي القيمة مبلغ الرسو مخصوما منه قيمة التأمين اما إلكترونياُ بأحدي البطاقات (ائتمان – مدفوعة مقدماُ) واما نقدا في أي من فروع البنك الأهلي المصري .

- في حالة الفوز بإحدى الحروف والأرقام المميزة لا يمكن بيعها بعد تملكها او التنازل عنها حتى لا قارب الدرجة الأولى .

- يحصل الراسي عليه المزاد على شهادة تفيد ملكيته لحق استخدام الحروف والأرقام المميزة للوحات المعدنية .