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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لوحات مرورية جديدة للمزايدة في مصر... شاهد

لوحات مرور بأرقام
لوحات مرور بأرقام مميزة

أعلن موقع لوحتك التابع لوزارة الداخلية، عن مزاد جديد لعدد من لوحات السيارات المميزة للبيع بطريقة المزايدة الإلكترونية من خلال موقعهم الرسمي .

 

وطرح موقع لوحتك مؤخرا، 7 لوحات للسيارات بأرقام مميزة للتزايد عليها ، تأتي كالتالي :

 

- دخل المزايدة على اللوحة " ب ل ي 1 " شخص واحد ووصل المزاد عليها إلي سعر 375 ألف جنيه ، وستنتهى بعد غد .

 

- دخل المزايدة على اللوحة " ق ص ر 2222 " شخصان ووصل المزاد عليها إلي سعر 110 ألف جنيه ، وستنتهى غدا .

 

- دخل المزايدة على اللوحة " ط ط " شخص 1 ووصل المزاد عليها إلي سعر 100 ألف جنيه ، وستنتهى غدا .

 

- دخل المزايدة على اللوحة " أ س س 5555 " شخصين ووصل المزاد عليها إلي سعر 115 ألف جنيه ، وستنتهى غدا .

 

- دخل المزايدة على اللوحة " ن ف ع 1111  " شخص 1 ووصل المزاد عليها إلي سعر 75 ألف جنيه ، وستنتهى الخميس القادم .

 

- دخل المزايدة على اللوحة " ل و ل 5555 " شخصين ووصل المزاد عليها إلي سعر 110 ألف جنيه ، وستنتهى بعد غد .

 

- دخل المزايدة على اللوحة " م و 8888 " شخصين ووصل المزاد عليها إلي سعر 110 ألف جنيه ، وستنتهى بعد غد .

 

وأعلن الموقع الرسمي ، عن عدد من القواعد والاشتراطات لدخول المزاد على ارقام السيارات المميزة ، وهى كالتالي :

 

- سداد مبلغ التأمين الذى يمكن ان يختلف لكل حروف وأرقام حسب درجة تميزها .

 

- في حالة رسو المزاد وعدم استكمال عملية الشراء لا يجوز استرجاع مبلغ التأمين ويؤول لصالح صندوق تحيا مصر .

 

- فى حالة رسو المزاد يخصم مبلغ التأمين من قيمة الرسو التى يتم تسددها في خلال المهلة الزمنية الموضحة.

 

- يخصم مباشرة مصاريف إدارية قدرها 2 جنيها عند سداد مبلغ التأمين .

 

- يوجد مصاريف خدمة تقدر ب 0.45% من مبلغ التأمين .

 

- يجب على الراسي عليه المزاد سداد باقي القيمة مبلغ الرسو مخصوما منه قيمة التأمين اما إلكترونياُ بأحدي البطاقات (ائتمان – مدفوعة مقدماُ) واما نقدا في أي من فروع البنك الأهلي المصري .

 

- في حالة الفوز بإحدى الحروف والأرقام المميزة لا يمكن بيعها بعد تملكها او التنازل عنها حتى لا قارب الدرجة الأولى .

 

- يحصل الراسي عليه المزاد على شهادة تفيد ملكيته لحق استخدام الحروف والأرقام المميزة للوحات المعدنية .

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