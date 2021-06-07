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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنغام تطرح أغنيتها الجديدة أنا بعته كتير.. فيديو

انغام
انغام

طرحت الفنانة أنغام، أغنيتها الجديدة التي تحمل سم “أنا بعته كتير” مساء اليوم  الأثنين عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع “اليوتيوب”.


ونشرت أنغام مقطع فيديو عبر حسابها على انستجرام وكتبت: "أنا بعته كتير ووجعته كتير .. وأنا فاكر إن لا يمكن يوم من إيدي يطير.. اسمعوا أغنيتي الجديدة #أنا_بعته_كتير على قناتي الرسمية على اليوتيوب #أنغام".


كما تستعد  أنغام لإحياء حفل كبير لأول مرة بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية يوم الخميس 1 يوليو الساعة الثامنة مساءً بمصاحبة المايسترو العالمى هانى فرحات وفتحت دار الأوبرا المصرية الحجز للحفل أمس أونلاين عبر الإنترنت.

 

الفنانة انغام اليوتيوب دار الاوبرا المصرية مقطع فيديو أنا بعته كتير اغنيةجدبدة

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