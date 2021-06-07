بينهم وزير العدل.. روسيا توقع عقوبات على مسؤولين كنديين وتمنعهم من دخول البلاد

أعلنت روسيا اليوم الإثنين، عن توقيع عقوبات على 9 مواطنين كنديين على خلفية قضية المعارض أليكسي نافالني.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو أدرجت تسعة مواطنين كنديين في القائمة السوداء بسبب السياسة "المعادية لروسيا".

وتشمل قائمة الأفراد الممنوعين من دخول روسيا إلى أجل غير مسمى، وزير العدل والمدعي العام ديفيد لامتي ونائب وزير الدفاع الوطني جودي توماس.

وفي مارس الماضي، فرضت أوتاوا عقوبات على تسعة مسؤولين روس بسبب "الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان في روسيا"، مما دفع موسكو إلى التعهد بالانتقام.