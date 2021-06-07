التأمين الصحي الشامل .. موعد تشغيل الخدمة في محافظات المرحلة الأولى .. فيديو

قال حسام صادق المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ، إن لدينا خطة طموحة الفترة القادمة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولي ، مؤكدا ان الاقصر بدأ فيها التشغيل التجريبي للمنظومة وسنبدأ بها التشغيل الفعلي خلال شهر يوليو .



وأضاف حسام صادق خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع علي قناة " الحياة"، إن منظومة التأمين الصحي سيتم تشغيلها في الإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان بعد تشغيل الاقصر بشهرين ، لافتا الى أن الرئيس السيسي وجه بسرعة تطبيق المنظومة على كافة المحافظات وذلك خلال 10 سنوات .

وأوضح صادق ، أن خدمة التأمين الصحي كي نضمن استمراريتها يجب ان نضمن استمرار الاستدامة المالية للمنظومة وهذا من اجل توفير كافة الخدمات للمواطنين .



وتابع أنه بعد سنة ونصف من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يمكننا ان نؤكد على ضمان استمرارية عمل المنظومة ونعمل على تدريب الأطقم الصحية وهذا لاستمرار تقديم الخدمة بنفس المستوى .



واستكمل : هناك 113 منشأة صحية تم تسجيلها في هيئة الاعتماد والرقابة الصحية. لافتا الى أن بورسعيد بها 32 وحدة رعاية اولية و 8 مستشفيات .