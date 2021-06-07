مقترح برلماني لتقليل مدة التأمين الصحي الشامل إلى 5 سنوات

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي ، باستدامة التدفقات المالية لنظام التأمين الصحي الشامل، على نحو يضمن تحقيق المستهدفات المنشودة بإرساء دعائم منظومة جيدة تمد مظلة الرعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية خلال 10 سنوات، وتحميهم من مخاطر المرض بما يترتب عليه من أعباء مالية ونفسية.

جاء ذلك وفقا لبيان الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الاثنين، مؤكدا أن المؤشرات المالية تعكس القدرة على الاستدامة المالية المطلوبة للتوسع في تطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظات تدريجيا، بما يساعد في النهوض بالقطاع الصحي، ويتكامل مع جهود مكافحة فيروس كورونا، وتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي يشمل تحسين خدمات الرعاية الصحية.

بدوره اقترح النائب محيي حافظ، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تعظيم الاستفادة من التأمين الصحي الشامل بتقليل مدة تطبيقه لتصبح 5 سنوات، وذلك بدمج شركات التأمين الصحي الخاص ضمن المنظومة لحل أزمة التمويل، وتتحمل هذه الشركات حاليا 40% تقريبا من موظفي القطاع الخاص بالتعاقد مع المستشفيات وتقسيم الموظفين إلى شرائح، كل شريحة لها السقف التأميني الخاص بها.

وعن أهمية هذا الدمج، أوضح حافظ في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يخفف عبء التمويل من الدولة، بحيث يتحمل القطاع الخاص الأفراد القادرين المؤمن عليهم، فيما تتحمل الدولة غير القادرين من العمالة غير منتظمة وأصحاب الدخول المنخفضة بحد أدنى أقل من 2000 جنيه.

وتابع نائب الشيوخ، أن آلية هذا الدمج لا يزال قيد الدراسة لكن هناك مؤشرات جيدة، وأعرب العديد من شركات القطاع الخاص عن تأييدهم ورغبتهم في دعم الدولة، لافتا إلى أهمية زيادة موازنة وزارة الصحة والميزانية المخصصة للتأمين الصحي الشامل.