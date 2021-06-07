في العوامة.. محمد النني يقضي إجازته الصيفية

نشرت الدولي محمد النني، لاعب آرسنال الإنجليزي صور جديدة لها عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



وظهرت محمد النني، في حمام سباحة جالسا داخل العوامة وهو يستمتع بإجازته الصيفية، بإطلالة رياضية.



أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، تتويج النجم المصري محمد النني، بجائزة أفضل هدف للفريق، خلال الموسم المنقضي 2020 - 2021.



وقال نادي آرسنال عبر موقعه الرسمي:" كانت هناك بعض الأهداف الرائعة على مدار الموسم ، لكن الجماهير اختارت ، هدف محمد النني المذهل ضد دوندالك.



وتابع موقع آرسنال:" هدف الدولي المصري محمد النني، جاء من على بعد 30 ياردة من المرمى، في مباراة دور المجموعات في الدوري الأوروبي في دبلن ، وسدد تسديدة لا في الزواية العليا، لا يمكن إيقافها".