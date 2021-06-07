استشاري يكشف عن سبب شائع لتأخر إنجاب السيدات وكيفية علاجه

قال الدكتور محمد رحيم، أخصائي التغذية العلاجية، وعضو الجمعية المصرية لعلاج السمنة، إن السمنة في البطن تعد أحد أسباب تأخر الإنجاب خاصة لدى السيدات، بخلاف أنها تؤثر سلبًا على الشكل العام.

وأضاف "رحيم"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن "الميزوتشوك" يُستخدم لعلاج الترهلات وشد الجلد، ويعمل على تصريف الدهون بشكل سريع، مشيرًا إلى أنه يُعد أحدث وسيلة لتصريف الدهون من خلال الحقن.

ولفت إلى أن تصريف الدهون من خلال تكنيك "الميزوتشوك" أقوى بكثير من أي وسيلة أخرى، ومن الممكن إذابة الدهون في الجلسة الواحدة في أكثر من مكان مثل البطن والذراع.