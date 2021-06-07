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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الاعتماد والرقابة الصحية: العاصمة الإدارية الجديدة أحد أهم إنجازات مصر

صدى البلد

أكد د. حسام أبو ساطي المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد أحد أهم إنجازات مصر، وحلمها للعبور إلى المستقبل حيث تم تصميمها وبنائها وفقا للمقاييس العالمية مما يجعلها نقلة حضارية كبرى يسجلها التاريخ للقيادة السياسية للدولة المصرية وللرئيس عبدالفتاح السيسي تُجني ثمارها الأجيال القادمة مشيدا بالجهود التي تقوم بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في متابعة تنفيذ كافة المشروعات الجارية بالعاصمة الجديدة خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

جاء ذلك تعقيبا على الزيارة التي قام بها وفد الهيئة صباح اليوم برئاسة الدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة، المقر الجديد للهيئة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والوقوف على أحدث المستجدات المتعلقة بالبنية التحتية التكنولوجية والتجهيزات اللازمة لمقر الهيئة وذلك في إطار جهود المسئولين وقيادات الدولة استعدادًا لانتقال الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف د. أبو ساطي أنه خلال الفترة الماضية تم تقسيم موظفي الهيئة لتلقي الدورات التدريبية التي تنظمها الجهات المعنية بالدولة وعلى رأسها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التخطيط، في عدة مجالات منها التحول الرقمي والبرمجة والشبكات والموارد البشرية، لضمان وجود عناصر قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في وجود جهاز إداري كفء وفعال ليكون الانتقال للعاصمة الجديدة نقطة الانطلاق لعصر جديد من العمل الحكومي المتطور والخدمات المتميزة للمواطنين.

وأضاف المدير التنفيذي للهيئة فيما يتعلق بالموقف التنفيذي للإنشاءات بأن التجهيزات للمقر تسير وفقا للخطة الموضوعة مؤكدا مراعاة التقسيمات المخططة لأماكن تواجد جميع العاملين وتوفير الخدمات اللازمة لمختلف التقسيمات الإدارية والوظيفية المتوافقة مع أحدث أساليب العمل.

فيروس كورونا العاصمة الادارية العاصمة الإدارية الجديدة الهيئة الهندسية الموارد البشرية

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