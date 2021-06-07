نائب بالشيوخ: توجد طفرة غير مسبوقة في مجال تأهيل ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة

قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ إن هناك اهتماما غير مسبوق بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة ، لافتا إلى أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد، وتوجد طفرة غير مسبوقة في مجال تأهيل ورعاية وتوجيه الاهتمام المتزايد بالأشخاص ذوي الإعاقة.



وأضاف عكاشة في تصريحاته لـ" صدى البلد" ، أن تسليم وزير القوي العاملة محمد سعفان بديوان عام الوزارة 450 عقد عمل لأصحاب الهمم والعزيمة، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص العاملة فى نطاق المحافظتين يأتي في إطار اهتمام الرئيس السيسي وحرصه على ضمان حقوق هذه الفئة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ الى أن ما نراه من اهتمام من قبل الإدارة السياسية بأصحاب ذوى الهمم واعتبارهم من أهم القضايا التي تشغل حيزا كبيرا من اهتمام الدولة، يؤكد إنسانية الدولة المصرية كما أن هذا الأمر يزيد من معدلات الإنتاج والتنمية.

وسلم وزير القوي العاملة محمد سعفان ، اليوم الإثنين ، بديوان عام الوزارة 450 عقد عمل لأصحاب الهمم والعزيمة ، وفرت مديرية القوى العاملة بالشرقية منها 250 عقداً، ومديرية القوى العاملة بالقاهرة 200 عقد بالتعاون مع شركات القطاع الخاص العاملة فى نطاق المحافظتين.

واطمأن بنفسه علي رواتبهم ، ووجدها في إطار الحد الأدني للأجور ، وذلك في إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير "حياة كريمة" لهذه الفئة، واهتمام الوزارة بهذه الفئة علي مستوى المديريات بالمحافظات ، واستيفاء نسبة الـ 5% المقررة لهم.

وشدد الوزير على أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لذوي القدرات الخاصة، بتقديم ولو بسمة بسيطة لهم ممثلة في فرصة عمل تجعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم، وتجعل لكل فرد منهم دخلًا، كي يستطيع أن ينتج ويضيف لمجتمعه، مقدما الشكر والعرفان والتقدير للشركات التي وفرت فرص العمل الحقيقية اللائقة لمتحدي الإعاقة ودمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم، مؤكدًا أن هذه الفئة لديها إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات.

