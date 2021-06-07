استشاري يكشف عن نوع شوربة ينقص الوزن 5 كيلو خلال أسبوع.. فيديو

قال الدكتور محمد رحيم، أخصائي التغذية العلاجية، وعضو الجمعية المصرية لعلاج السمنة، إن هناك الكثير من الوجبات البديلة التي تساعد على خفض الوزن مثل إعداد شوربة خضار بالخرشوف، الذي يُعد علاجا لمرضى الكبد مثله مثل البرتقال لمريض البرد بدون مبالغة.



وتابع "رحيم"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن الخرشوف من الممكن إعداده في شوربة الخضار التي تتكون من ورق الكرنب الأحمر، والكرفس، والكوسة، والجزر، وورق الخرشوف، ويتم وضع التوابل بصورة اعتيادية تمامًا، مشيرًا إلى أن هذه الوجبة متكاملة، ومن الممكن تناول ربع فرخة مع هذه الشربة، معقبًا: "هذه الشربة عبارة عن ألياف كبير جدًا، وتقلل من تناول الطعام بصورة كبيرة".

وأضاف أن الشخص الذي يسير على هذه الشوربة مع تناول الفطار فاكهة، من الممكن أن يخسر 3 كيلو من وزنه، خلال أسبوع واحد ومن الممكن أن ينخفض الوزن 5 كيلو إذا كان الجسم يحبس بعض المياه.