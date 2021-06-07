استشاري جلدية: "الإكزيما" تُصيب 15% من الأطفال.. فيديو

قال الدكتور محمود عبد الله، أستاذ الأمراض الجلدية بطب عين شمس، إن "الإكزيما" أو التهاب الجلد التأتبي قد تتحسن لدى البعض في فصل الصيف ، أما من يتعرض للمياه كثيرًا، فقد تزيد حالتهم بسبب جفاف الجلد.

وأضاف "عبد الله"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم “الاثنين”، أن التهاب الجلد التأتبي فيه عنصر وراثي ويبدأ منذ الصغر، وقد يأتي في الوجه أو الإبط، وقد يأخذ مساحات أكبر، موضحًا أن البعض قد يتماثل للشفاء، والبعض الآخر قد يستمر معه المرض حتى الكبر.

ولفت إلى أن نسبة الإصابة بـ"الإكزيما" في الكبار تصل لـ3%، بينما في الأطفال قد تصل نسبة الإصابة لـ15%، ًموضحا أن "الإكزيما" تبدأ بجفاف في الجلد، وبعد ذلك يحدث متوالية من الإصابة بالالتهاب سواء في الأنف أو الصدر أو الجيوب الأنفية أو العين، معقبًا: "الإكزيما تبدأ في الجلد، وفي حال عدم العلاج تصيب بعض المناطق الأخرى".