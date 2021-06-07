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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري: المصاب بـ"الإكزيما" أكثر عرضة لأمراض القلب.. فيديو

الإكزيما
الإكزيما

قال الدكتور محمود عبد الله، أستاذ الأمراض الجلدية بطب عين شمس، إن "الإكزيما" تسمى بالحساسية غير التقليدية، لأنها تُنشط الجهاز المناعي بصورة كبيرة، مما يؤدي إلى الإصابة بالحساسية كردة فعل، وهو ما يؤدي إلى "حكة" في الجلد، وحدوث بعض الالتهابات التي تؤثر على الجيوب الأنفية والعين، وبعض أجزاء الجسم.

 

وأضاف "عبد الله"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الاثنين، أن الشخص الذي يعاني من الإكزيما أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، كما أن الإكزيما تؤثر على النوم، وتقلل من التحصيل الدراسي. 

 

وأوضح أن الأسرة بالكامل تتأثر سلبًا بالأكزيما، معقبًا: "هذا المرض يؤدي إلى حالة عزلة لدى الطفل، وهذا يؤثر على الأسرة بالكامل".
 


ولفت إلى أن إصابة الطفل بالإكزيما يؤثر سلبًا عليه، خاصة وأنها تؤدي إلى الحكة بصفة دورية، وهذا ينظر له بصورة سلبية أمام المجتمع، معقبًا “وجود طفل بيهرش بصورة مستمرة بينظر له في المجتمع بصورة غير جيدة”.

صدى البلد الجيوب الانفية الجهاز المناعي الالتهابات دينا رامز امراض القلب

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