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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اقتصادية النواب تناقش تأخر صرف أسهم العاملين بشركة غزل شبين الكوم.. اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، حيث تناقش لجنة الشئون الاقتصادية طلب الإحاطة المقدم من السيدة النائب شيرين القشاش، بشأن تأخر صرف أسهم العاملين بشركة غزل شبين الكوم، حيث تم الإفادة من وزارة قطاع الأعمال بأن حقوق العاملين تم تحويلها إلى وزارة المالية.

كما تناقش تنظر طلب الإحاطة المقدم من السيدة النائب إحسان شوقي عبد السلام، بشأن استثناء المجمعات الاستهلاكية من إخلاء أماكنهم نظراً للدور الخدمي والاقتصادي الذي تقدمه وخاصة بعد الحكم بعدم دستورية الامتداد القانوني لعقود الإيجار للأشخاص الاعتبارية.

كما تناقش لجنة العلاقات الخارجية توصيات اللجنة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022 فيما يخص "وزارة الخارجية".

الجدير بالزكر موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للبرلمان أمس، على مشروعي قانونين بالترخيص لوزير البترول للبحث والتنقيب.

وجاء مشروع القانون الأول بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة وادي دب بالصحراء الشرقية (ج.م.ع).

وجاء مشروع القانون الثاني بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي مصر (BP EGYPT COMPANY) للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس (ج.م.ع

 

النواب الخارجية الموازنة العامة للدولة مجلس النواب وزارة المالية وزير البترول والثروة المعدنية الموازنة العامة

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