إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بزراعي ملوي جنوب المنيا

أصيب 8 أشخاص إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي القاهرة أسوان بالمنيا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الزراعى.

تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطاراً من عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب ميكروباص بطريق القاهرة أسوان المار أمام قرية الاشمونين التابعه لمركز ومدينة ملوي ووجود عدد من المصابين.

وبإنتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين إصابة 8 أشخاص بإصابات متنوعه ما بين سحجات وكدمات وكسور مضعفه باليد والساقين تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الزراعى.

