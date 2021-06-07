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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات شاركت أحمد حلمي بطولة أشهر أفلامه

سيارات شاركت أحمد
سيارات شاركت أحمد حلمي في بطولة أشهر أفلامه

قدم النجم الكوميدي أحمد حلمي العديد من الاعمال السينمائية الرائعة خلال انطلاق مسيرته الفنية، و من بينها باقة مميزة من الأدوار الكوميدية و التي استطاعت أن تدخل البهجة داخل العائلة المصرية و العربية، حيث اشتهر حلمي بخفة ظله المعهودة و اطلالته المرحة، إلى جانب النجوم المشاركين في أعماله المختلفة.

 

و لكن عندما يرتبط الأمر بعالم السيارات،فهذا يجعلنا نشاهد بعض النجوم الجدد خلال تلك الأعمال، فقد استمتعنا بالكثير من المشاهد لسيارات تركت بصمتها المميزة مثل النسخة الايطالية فيات اونو و التي انطلقت في عام 1983 و تعد أونو واحدة من أشهر الإصدارات التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، و نجمة هذا الموضوع كان يمتلكها مجدي المكاوي و هو البطل الملهم داخل الفيلم الكوميدي الشهير اكس لارج.

و ظهرت هذه السيارة لتؤدي مشهد البطولة باحترافية شديدة، حينما استقلها مجدي مكاوي للقيام بالكثير من الجولات سواء كانت لإرضاء حبيبته أو من أجل افراد عائلتها، و تحمل هذه السيارة محرك رباعي الاسطوانات، 1108 سي سي، 1300 سي سي، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة مانيوال خماسي السرعات.

بينما لعبت النسخة ميني مورس دورًا كبيرًا داخل أحداث فيلم ظرف طارق، عندما طارد "طارق الوكيل" حبيبته لكي يعبر لها عن حبه، حيث ظهرت السيارة في عدة مشاهد كوميدية للغاية، بإطلالتها السوداء و حجمها الصغير، و تعد هذه النسخة من إنتاج شركة صناعة السيارات البريطانية BRITISH MOTOR CORPORATION BMC و التي انطلقت في فترة الخمسينيات وبالتحديد في العام 1959.

لنتذكر سويًا واحدة من أشهر اصدارات الصانع البريطاني، و التي تتميز بمصابيح أمامية دائرية، مع شبكة أمامية متعددة المقاطع، مع محرك بسعة 1500 سي سي، وناقل حركة مانيوال، على عكس النسخة الأعلى تطورًا من ميني كوبر و التي جاءت بسعة 1600 سي سي، مع قوة قدرها 218 حصان.

و يبدو أننا على موعد جديد مع سيارات حملي، و لكن هذه السيارة من انتاج شركة رينو الفرنسية و هي النسخة الشهيرة ميجان، و التي تأتي  باطلالة الهاتشباك المميزة، حيث تألق بها داخل العمل الفني ألف مبروك، لتشهد الكثير من المطاردات و المواقف الطريفة، و تحتوي تلك النسخة على محرك بسعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 115 حصان، و 152 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي.

سيارات شاركت أحمد حلمى النجم الكوميدي الأعمال السينمائية مسيرته الفنية اطلالته المرحة السيارات فيات اونو

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