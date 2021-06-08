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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الجامعة المصرية اليابانية تقيم الحفل الختامى لمسابقة فى التنمية المستدامة لتنمية الإبداع والابتكار لدى الطلاب.. اليوم

الجامعة المصرية اليابانية
الجامعة المصرية اليابانية

أعلنت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تحت رعاية الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة عن تنظيم مسابقة كبرى للطلاب  فى البحث العلمى فى مجال التنمية المستدامة لتعزيز قدارتهم على الابداع والابتكار وتقديم الموضوعات التطبيقية  التى تساهم فى  تحقيق اهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030.

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وأوحت الجامعة أنه في هذا الصدد أكدت الدكتورة منى جمال الدين إبراهيم عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات بالجامعة أن المسابقة تحمل عنوان "نحو غد مستدام" وتهدف الى تعزيز الإبداع لدى طلاب مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا بالكلية في مجال الاستدامة للمساهمة فى الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية موضحة  ان  المسابقة تأتى  في اطار التعاون بين الجامعة  و شركة بيرلا كربون مصر بعد  توقيع بروتوكول تعاون معها.


وأضافت أن الطلاب سيشاركون فى المسابقة بتقديم  أبحاث علمية  فى مجال الاستدامة ويتم تقييمها من  خلال  عدة معايير منها الآثار البيئية والنظم الايكولوجية و التأثير على المجتمع  وإمكانية تطبيق المشروع و اقتصاديات  وأشارت الى أنه سوف يتم تقديم دروع وجوائز مالية للفائزين، حيث تبلغ قيمة الجائزة الأولى 17 الف جنية  والثانية 12 الف جنية  والثالثة 7 الاف جنية مقدمة من شركة بيرلا كربون مصر  وستوزع الجوائز فى الحفل الختامى يوم 8 يونيو 2021 تزامنا مع الاحتفال بيوم البيئة العالمى.

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