عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي: 980.8 مليار جنيه ودائع حكومية في مارس الماضي

البنك المركزي
البنك المركزي

ارتفعت ودائع الحكومة بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري إلي 980.8مليار جنيه بعد أن كانت 945.803 مليار جنيه في فبراير السابق ومقارنة بـ 920.44 مليار جنيه في يناير 2021
 

وكشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي الودائع الحكومية بالعملة الأجنبية نحو 129.2 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 125.1 مليار جنيه في فبراير السابق ومقارنة بـ 121.653 مليار جنيه في يناير السابق.

البنك المركزي يطلق نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات بالعملات الأجنبية 14 يونيو

البنك المركزي: بيع أذونات خزانة بقيمة 540.6 مليون دولار


ووصلت الودائع الحكومية بالعملة المحلية بنهاية مارس الماضي إلي 851.6 مليار جنيه مقابل 820.73 مليار جنيه في فبراير 2021 ومقارنة بـ798.8 مليار جنيه في يناير من نفس العام


ووصل إجمالي ودائع الجهاز المصرفي بنهاية مارس الماضي الي 5.52 تريليون جنيه مقابل 5.4 تريليون جنيه في فبراير السابق ومقارنة بـ 5.3تريليون جنيه في يناير 2021.


وبلغت جملة الودائع غير الحكومية لـ 4.54 تريليون جنيه في مارس السابق مقابل 4.4 تريليون جنيه في فبراير 2021 ومقارنة بـ 4.36 تريليون جنيه في يناير 2021.
 

البنك المركزي الودائع الحكومية الجهاز المصرفي العملة المحلية اخبار مصر مال واعمال

موضوعات متعلقة

البنك المركزي: 628.8 مليار جنيه حجم النقد المتداول بالجهاز المصرفي في مارس الماضي

ترشيحاتنا

الخارجية الإماراتية توجه نداءً هاما للمجتمع الدولي

أول فيديو مباشر يكشف تصميم وألوان هواتف هونر Honor 50.. صور

تزامنا مع بدء الامتحانات.. جامعة القاهرة تتوسع في تطعيم جميع منسوبيها

التعليم والهجرة يد واحدة.. ربط المناهج بتطبيق "اتكلم عربي"

4 وحدات سكنية تخضع لرسم شهرى لصالح مخلفات البلدية والإعفاء لـ حالتين

متى تقال أذكار الصباح؟ فاتك أفضل أوقاتها منذ 4 ساعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقرير أمريكي: فرضية تسرب فيروس كورونا من مختبر صيني "معقولة"

سموم مخفية تضر بالصحة .. احذر الطهي في هذه الأواني

مفاجأة سارة في عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 7-6-2021 في مصر

بالأسماء .. شوبير يكشف صفقة تبادلية قوية بين الأهلى وبيراميدز

إلغاء بطولة الأمم الإفريقية 2022 .. الكاف يحسم الجدل

فيديوجراف.. هل تنخفض أسعار الفائدة في مصر قريبا ؟

ذكرى وفاة النبي محمد خاتم النبيين.. ودع الدنيا بست كلمات.. معلومات لا تعرفها عن مرضه وأيامه الأخيرة

بفرمان من موسيماني .. شوبير يعلن اسم أول الراحلين عن الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق حقيقة نبؤة عادل إمام بوفاة مجدى وهبه صغيرا.. وحقيقة سجنه ووفاته بسبب المخدرات

لا تروح الإحساء أو أبها.. لوحات غامضة في شوارع الرياض تثير حيرة السعوديين|صور

شاهد جثة طفل ملقاة على الأرض داخل مستشفى تثير الغضب في العراق..فيديو

تفاصيل لقاء وزير الكهرباء بـ دياب المرشح لجائزة "ستيفن هوكينج" المليون دولار

فيديو

فيديوجراف.. قرارات جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

فيديوجراف.. الصكوك السيادية.. ما هي وما فائدتها وهل تخالف الشريعة ؟

فيديوجراف.. مصرع 5 ووفاة 23 أخرين.. تفاصيل حادث أتوبيس الوادي الجديد

فيديوجراف.. تصريحات نارية من هالة صدقي ضد زوجها

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: مولانا الشيخ فرج الله الشاذلي

د. محمد عونى يكتب: إطمئنوا يا جماهير القلعة الحمراء

د. شيماء علام تكتب: التحور الجينى للجن

زياد السويفى يكتب: محصل الكهرباء والمواطن

وليد شقوير يكتب: خطأ التشخيص بين طفل إضطراب طيف التوحد وتأخر الكلام

إبراهيم عمران يكتب: أطفالنا والتكنولوجيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ما بعد عصر نتانياهو

د.مجدي بدران

«الليكوبين» والمناعة

كريمة أبو العينين

جراج ماسبيرو

د.سالم الكتبي

الجار الايراني والوسيط القطري ..!

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ