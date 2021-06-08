البنك المركزي: 980.8 مليار جنيه ودائع حكومية في مارس الماضي

ارتفعت ودائع الحكومة بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري إلي 980.8مليار جنيه بعد أن كانت 945.803 مليار جنيه في فبراير السابق ومقارنة بـ 920.44 مليار جنيه في يناير 2021



وكشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي الودائع الحكومية بالعملة الأجنبية نحو 129.2 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 125.1 مليار جنيه في فبراير السابق ومقارنة بـ 121.653 مليار جنيه في يناير السابق.



ووصلت الودائع الحكومية بالعملة المحلية بنهاية مارس الماضي إلي 851.6 مليار جنيه مقابل 820.73 مليار جنيه في فبراير 2021 ومقارنة بـ798.8 مليار جنيه في يناير من نفس العام



ووصل إجمالي ودائع الجهاز المصرفي بنهاية مارس الماضي الي 5.52 تريليون جنيه مقابل 5.4 تريليون جنيه في فبراير السابق ومقارنة بـ 5.3تريليون جنيه في يناير 2021.



وبلغت جملة الودائع غير الحكومية لـ 4.54 تريليون جنيه في مارس السابق مقابل 4.4 تريليون جنيه في فبراير 2021 ومقارنة بـ 4.36 تريليون جنيه في يناير 2021.

