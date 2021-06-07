علاء الظواهري: تشغيل توربينات السد الإثيوبي يتطلب تخزين 18 مليار متر مكعب

قال الدكتور علاء الظواهري عضو لجنة المفاوضات للسد الاثيوبي، إن هناك بعض البيانات صدرت في الأونة الأخيرة متضمنة أرقاما خاطئة بناء على بيانات غير صحيحة، مضيفا أن كل ما تم تداوله من أرقام ومعلومات من بعض الشخصيات عن مناسيب السد غير صحيحة.



وأضاف الدكتور علاء الظواهري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، اليوم “الاثنين”، أن مصر والسودان يرصدان كل ما يتم في سد اثيوبيا بشكل دقيق، موضحا أن ارتفاع السد 145 متر وليس 170 متر.

ولفت عضو لجنة المفاوضات للسد الاثيوبي، إلى أنه السد الأثيوبي يتضمن 11 فتحة مخارج للتوربينات العليا وهي تقع على منسوب 578 متر، موضحا أن إثيوبيا تحتاج لتخزين 18 مليار متر مكعب من المياه حتى يتمكن السد من تشغيل التوربينات.

وأكد الدكتور علاء الظواهري، أن ما تردد عن احتياج السد الاثيوبي لـ 74 مليار متر مكعب من المياه لتوليد الكهرباء خاطئ تماما.

من جانبه قال الإعلامي أحمد موسى، إن أحد الشخصيات تحدث عن سد اثيوبيا والفنيات وهو لا يفقه في هذا الأمر شئ بهدف اثارة الرأي العام ضد الدولة ومؤسساتها.



وتابع أن هذا الشخص الذي تحدث عن سد اثيوبيا والفنيات مدلس وكاذب وكان شريكا في ضياع الوطن في عام 2011.

