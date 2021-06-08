أخبار التعليم.. رسالة طمأنة من طارق شوقي لـ طلاب الثانوية العامة.. وزير التعليم العالي يشارك في مؤتمر الجامعات العربية ودورها في مواجهة كورونا

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نستعرض موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها على مدار اليوم:



رئيس جامعة بورسعيد يطلق حملة تطعيم بلقاح كورونا لمنسوبي الجامعة

وقت إضافي .. رسالة طمأنة من وزير التعليم لـ طلاب الثانوية العامة

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرأس اجتماع مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية



رئيس جامعة الفيوم يتفقد سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

جامعة المنصورة تنهى المرحلة الأولى من خطة تدريب العاملين فى تكنولوجيا المعلومات

وزير التعليم العالى يشارك في مؤتمر الجامعات العربية ودورها في مواجهة كورونا



لقاح كورونا.. مقر جديد لتوفير التطعيم لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة المنصورة



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