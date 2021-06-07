وزير التعليم العالي يؤكد الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الحرم الجامعي أثناء الامتحانات للحد من انتشار كورونا، وتتم مراعاة ارتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة للطلاب قبل دخول الامتحانات.



وأضاف خالد عبد الغفار، في تصريحات تليفزيونية على قناة "تن"، "لا يدخل طالب للجنة بهاتف محمول".

وتابع خالد عبد الغفار "التزام تام بإجراءات التباعد، وما تم الاتفاق عليه في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات يتم تطبيقه وإدارات الجامعات".

وتفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الاثنين، لجان الامتحانات بعدد من كليات جامعة عين شمس؛ للاطمئنان على انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2020/2021 ، ورافقه خلال الجولة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والسادة نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات.

وخلال الجولة، اطمأن د. عبدالغفار على حسن سير الامتحانات والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالكليات للوقاية من فيروس كورونا، كما تفقد مدرجات وقاعات الامتحانات بكليتي الحقوق والآداب بالحرم الرئيسى للجامعة ، وأجرى حوارًا أبويًا مع الطلاب للاطمئنان على مستوى الامتحانات.

