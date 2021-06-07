الظواهري: مصر تتحرك على جميع المستويات لحل أزمة السد الإثيوبي

قال الدكتور علاء الظواهري عضو لجنة المفاوضات للسد الإثيوبي، إن مصر تتحرك على جميع المستويات لحل أزمة السد الإثيوبي، مضيفا أن مصر والسودان تريدان اتفاقا ملزما شاملا لحل أزمة السد الإثيوبي.



وأضاف الظواهري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أنه في حال العودة للتفاوض مع إثيوبيا لابد من الاتفاق على آلية للتفاوض لإنهاء أزمة سد النهضة.



وأكد أنه يوجد 15 بوابة في السد الإثيوبي وما يعنينا ليس فتحها بقدر الكميات التي تخرج منها، مشيرا إلى أن 60 مليون متر مكعب من المياه تخرج يوميا من الفتحتين الموجودتين في السد الأثيوبي.

فيما قال الإعلامي أحمد موسى، إن أحد الشخصيات تحدث عن سد اثيوبيا والفنيات وهو لا يفقه في هذا الأمر شيئا وهدفه اثارة الرأي العام ضد الدولة ومؤسساتها.



وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن الشخصية التي تحدثت عن سد اثيوبيا والفنيات “مدلس وكاذب” وكان شريكا في ضياع الوطن في عام 2011.