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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بسبب مخالفات خلال الامتحانات..

إحالة رئيس لجنة دبلومات بالإسكندرية للتحقيق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تفقد وكيل أول وزارة التعليم بمحافظة الإسكندرية، لجنة الشاطبي الثانوية الميكانيكية لمتابعة إجراءات الامتحانات ورصد المشكلات وحلها.

 

وتلقت غرفة العمليات بلاغًا بأنه أثناء متابعة وكيل أول وزارة التعليم بمحافظة الإسكندرية للجنة الشاطبي الثانوية الميكانيكية، تبين وجود بعض السلبيات، وقام بتحويل رئيس اللجنة إلى التحقيق. 

 

وتم تصعيد المراقب الأول، وستتم المتابعة من قبل الدكتور مشرف عام امتحان دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام السنوات الثلاث لنتيجة التحقيقات.

 

وكان طلاب شهادة إتمام الدراسة للدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) أدوا صباح اليوم، الإثنين، الامتحانات العملية والمعملية كلٌ في تخصصه  للدور الأول للعام الدراسي 2020/2021.

 

وصرح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، بأن الامتحانات العملية والمعملية في اليوم الثالث أجريت علي ما يرام، حيث  أدى اليوم (151619) طالبا وطالبة الامتحانات في (977) لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي).

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للدبلومات الفنية الامتحانات الامتحانات العملية والمعملية الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني اخبار التعليم وكيل أول الوزارة بمحافظة الإسكندرية للجنة الشاطبي الثانوية الميكانيكية

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