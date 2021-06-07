عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى ذكرى ميلاده.. أرقام فنية فى حياة الراحل محمود مرسى

محمود مرسى
محمود مرسى

تحل اليوم الأثنين، ذكرى ميلاد الفنان محمود مرسي الذي قدم العديد من الأعمال الفنية الهامة على مدار مشواره الفني.

 

وشارك محمود مرسي كبار نجوم الزمن الجميل في أعمال أصبحت علامات فارقة في تاريخ السينما المصرية وأن ظلت شخصية “عتريس” في فيلم شيء من الخوف هي الأشهر في تاريخه الفني نظرا لتكامل طقم العمل بالكامل فضلا عن الإسقاطات السياسية التي ضمها الفيلم لتتعدد أعماله السينمائية منها شيء من الخوف، السمان والخريف، الليلة الأخيرة، الباب المفتوح، النظارة السوداء، وثمن الحرية، أمير الدهاء وحد السيف وسعد اليتيم والعنب المر والخائنة.

 

 وانتقل بخبرته وأدائه التلقائي إلى شاشات التليفزيون ليكون البطل في مسلسل العائلة، أبو العلا البشري، الثعلب، بين القصرين، زينب والعرش، عصفور النار، قصر الشوق، العملاق، والرجل والحصان.

 

وفى السطور التالية نرصد أبرز الأرقام الفنية فى حياة الفنان محمود مرسى : 

 

90 .. عملاً فنياً قدمهم الفنان محمود مرسى خلال مشواره الفنى تنوعوا بين السينما والمسرح والتليفزيون 

 

300 .. جنية أول أجر حصل عليه كممثل فى السينما المصرية ، وهو الأجر ذاته الذى كان يحصل عليه الفنان يوسف الشريف 

 

6 .. أفلام سينمائية تواجد بها الفنان محمود مرسى ضمن قائمة أهم 100 فيلم سينمائى فى تاريخ السينما المصرية 

 

3 .. أعمال شارك فى بطولتها الفنانة نادية لطفى كان أبرزها السمان والخريف

 

1 .. زيجة واحدة فى حياة الفنان محمود مرسى ، وهى الفنانة سميحة أيوب وأسفرت الزيجة عن ابن واحد فقط .

الفنان يوسف الشريف نادية لطفى الفنانة نادية لطفى يوسف الشريف ذكرى ميلاد محمود مرسى

ترشيحاتنا

مايا مرسي تكشف تفاصيل اجتماعها مع الرئيس السيسي ورئيس الوزراء

تكليف رئاسى باستدامة التدفقات المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.. فيديو

الأفضل دائما.. الزمالك يغازل فرجاني ساسي بصورة مع شيكابالا وطارق حامد.. شاهد

بصورة أسرية.. شاهد أحمد حسن يحتفل بعيد زواجه

مخاوف من فيروس خطير.. عودة جماعية للسياح البريطانيين المتواجدين في البرتغال

البنك المركزي: 3.4 تريليون جنيه حجم المطلوبات الحكومية للائتمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سموم مخفية تضر بالصحة .. احذر الطهي في هذه الأواني

بالأسماء .. شوبير يكشف صفقة تبادلية قوية بين الأهلى وبيراميدز

الصحة: إغلاق 70 منشأة طبية خاصة مخالفة بـ 3 محافظات

بفرمان من موسيماني .. شوبير يعلن اسم أول الراحلين عن الأهلي

إلغاء بطولة الأمم الإفريقية 2022 .. الكاف يحسم الجدل

مفاجأة سارة في عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 7-6-2021 في مصر

تمرد وعصيان .. أزمة عنيفة تضرب الترجي قبل موقعة الأهلي

وقت إضافي .. رسالة طمأنة من وزير التعليم لـ طلاب الثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تروح الإحساء أو أبها.. لوحات غامضة في شوارع الرياض تثير حيرة السعوديين|صور

شاهد جثة طفل ملقاة على الأرض داخل مستشفى تثير الغضب في العراق..فيديو

تفاصيل لقاء وزير الكهرباء بـ دياب المرشح لجائزة "ستيفن هوكينج" المليون دولار

طريقة عمل مسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل ..و4 وصفات أخرى للأكلة الشعبية

فيديو

فيديوجراف.. الصكوك السيادية.. ما هي وما فائدتها وهل تخالف الشريعة ؟

فيديوجراف.. مصرع 5 ووفاة 23 أخرين.. تفاصيل حادث أتوبيس الوادي الجديد

فيديوجراف.. تصريحات نارية من هالة صدقي ضد زوجها

فيديوجراف.. حبة الغلال السامة خطر يهدد الملايين

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: مولانا الشيخ فرج الله الشاذلي

د. محمد عونى يكتب: إطمئنوا يا جماهير القلعة الحمراء

د. شيماء علام تكتب: التحور الجينى للجن

زياد السويفى يكتب: محصل الكهرباء والمواطن

وليد شقوير يكتب: خطأ التشخيص بين طفل إضطراب طيف التوحد وتأخر الكلام

إبراهيم عمران يكتب: أطفالنا والتكنولوجيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ما بعد عصر نتانياهو

د.مجدي بدران

«الليكوبين» والمناعة

كريمة أبو العينين

جراج ماسبيرو

د.سالم الكتبي

الجار الايراني والوسيط القطري ..!

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ