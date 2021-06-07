فى ذكرى ميلاده.. أرقام فنية فى حياة الراحل محمود مرسى

تحل اليوم الأثنين، ذكرى ميلاد الفنان محمود مرسي الذي قدم العديد من الأعمال الفنية الهامة على مدار مشواره الفني.

وشارك محمود مرسي كبار نجوم الزمن الجميل في أعمال أصبحت علامات فارقة في تاريخ السينما المصرية وأن ظلت شخصية “عتريس” في فيلم شيء من الخوف هي الأشهر في تاريخه الفني نظرا لتكامل طقم العمل بالكامل فضلا عن الإسقاطات السياسية التي ضمها الفيلم لتتعدد أعماله السينمائية منها شيء من الخوف، السمان والخريف، الليلة الأخيرة، الباب المفتوح، النظارة السوداء، وثمن الحرية، أمير الدهاء وحد السيف وسعد اليتيم والعنب المر والخائنة.

وانتقل بخبرته وأدائه التلقائي إلى شاشات التليفزيون ليكون البطل في مسلسل العائلة، أبو العلا البشري، الثعلب، بين القصرين، زينب والعرش، عصفور النار، قصر الشوق، العملاق، والرجل والحصان.

وفى السطور التالية نرصد أبرز الأرقام الفنية فى حياة الفنان محمود مرسى :

90 .. عملاً فنياً قدمهم الفنان محمود مرسى خلال مشواره الفنى تنوعوا بين السينما والمسرح والتليفزيون

300 .. جنية أول أجر حصل عليه كممثل فى السينما المصرية ، وهو الأجر ذاته الذى كان يحصل عليه الفنان يوسف الشريف

6 .. أفلام سينمائية تواجد بها الفنان محمود مرسى ضمن قائمة أهم 100 فيلم سينمائى فى تاريخ السينما المصرية

3 .. أعمال شارك فى بطولتها الفنانة نادية لطفى كان أبرزها السمان والخريف

1 .. زيجة واحدة فى حياة الفنان محمود مرسى ، وهى الفنانة سميحة أيوب وأسفرت الزيجة عن ابن واحد فقط .