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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مخاوف من فيروس خطير.. عودة جماعية للسياح البريطانيين المتواجدين في البرتغال

البريطانيون في البرتغال
البريطانيون في البرتغال يتدافعون للعودة إلى المملكة المتحدة

سارع السائحون البريطانيون المتواجدون في البرتغال خلال عطلة نهاية الأسبوع للتغلب على الموعد النهائي  للحجر الصحي الجديد الذي فرضته الحكومة البريطانية على العائدين من البرتغال بسبب مخاوف من فيروس خطير.

ووضعت بريطانيا مؤخرًا البرتغال، كإحدى الوجهات الأكثر شعبية للسياح البريطانيين، و 12 دولة ومنطقة أخرى بها عدد قليل من حالات الإصابة بفيروس كورونا على "القائمة الخضراء" ، ما يسمح للزوار القادمين من بريطانيا بتجنب فترة الحجر الصحي عند العودة من هذه المواقع.

وبدأ البريطانيون المتعبون من فصل الشتاء والإغلاق الوطني لمدة أربعة أشهر يتدفقون إلى البرتغال، لأن معظم الأماكن الأخرى المدرجة في القائمة الخضراء كانت إما لا تقبل السياح أو لم تكن بالفعل وجهات مفضلة. 

ولا تزال العملية تتضمن عدة فحوصات منها  P.C.R. واختبارات الفيروسات، التي يمكن أن تبلغ تكلفتها مئات الدولارات.

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وقوبل قرار إعادة فرض القيود يوم الخميس بانتقادات شديدة من قبل مشغلي السفر البريطانيين والسياسيين المعارضين، لكن الحكومة دافعت عن هذه الخطوة باعتبارها مطلبًا للسلامة الصحية لمساعدة بريطانيا على محاربة نوع جديد من فيروس كورونا تم اكتشافه لأول مرة في الهند ، والمعروف الآن باسم متغير دلتا.

ودفع تغيير قواعد السفر البريطانية للبرتغال آلاف السياح البريطانيين إلى دفع مبالغ إضافية لإعادة حجز رحلات العودة المبكرة. 

وأضافت الخطوط الجوية البريطانية وشركات الطيران الأخرى سعة طيران للمساعدة في إعادتهم إلى الوطن.

ومع توجه السياح البريطانيين في وقت مبكر إلى مطار فارو يوم الأحد ، وهو مركز سياحي رئيسي في منطقة الغارف جنوب البرتغال ، وامتد طابور المصطفين  خارج مبنى الركاب ، وفقا لتقارير من الصحف البريطانية.

وجاء قرار الحجر الصحي الأخير بعد أقل من أسبوع من زيارة آلاف مشجعي كرة القدم الإنجليزية لمدينة بورتو ، شمال البرتغال ، لمشاهدة نهائي دوري أبطال أوروبا ، دون أي قيود على الحجر الصحي.

وتأتي الخطوة التي اتخذها المسؤولون البريطانيون في الوقت الذي تظل فيه الحالات منخفضة بشكل عام في بريطانيا ، على الرغم من عمل المسؤولين لاحتواء الزيادات الحادة في متغير دلتا. 

وزادت الحالات اليومية بنسبة 89 % عن المتوسط ​​قبل أسبوعين ، في حين زادت الوفيات بنسبة 49 % ، وفقًا لقاعدة بيانات نيويورك تايمز.

وقال الدكتور تشارلز تشيو، عالم الفيروسات بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، إن الارتفاع السريع في بريطانيا للمتغير المعروف الآن باسم دلتا، والذي تم تحديده لأول مرة في الهند، يوضح مدى صعوبة التنبؤ بالفيروس. 

وأضاف: "لا أحسد مسؤولي الصحة العامة الذين يتعين عليهم اتخاذ هذه القرارات ، لأنني أعتقد حقًا أنه لا أحد يعرف الكثير".

وقال الدكتور تشيو، الذي كان أول عالم اكتشف البديل في كاليفورنيا المعروف الآن باسم إبسيلون، إن السؤال الرئيسي الذي يواجه العلماء حول متغير دلتا هو مدى التهديد الذي يشكله على الأشخاص غير المحصنين أو الذين تم تطعيمهم جزئيًا فقط.

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