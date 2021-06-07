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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ساموزين يطرح أغنية "حبيتو" في هذا الموعد

ساموزين
ساموزين

انتهى المطرب سامو زين من تصوير أغنية "حبيتو" التي سيطرح الكليب الخاص بها يوم الخميس المقبل الموافق 10 يونيو، وهى الأغنية التي طرحها مؤخرًا في عيد الحب الماضى، والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل.

 

يجدد سامو زين تعاونه مع الملحن والموزع أكرم عادل، حيث تعاونا من قبل فى أغنية "القطة" و"قصة حب"

 و"أنا وأنت" و"كسرت قلبى" و"قولى قولى"، وغيرها.

 

فى جانب آخر، يضع المطرب سامو زين اللمسات الأخيرة لأغنيته الجديدة "كينج الحب"، استعدادًا لطرحها قريبًا، حيث طرح البرومو الخاص بالأغنية خلال الأيام الماضية للدعاية والترويج، ويعمل حاليًا على عدد من الأغنيات لطرحها للجمهور خلال موسم الصيف 2021.

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ساموزين يتلقى التطعيم بلقاح فيروس كورونا في مصر.. شاهد

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اللهم سجدة.. ساموزين يستعيد ذكرياته من الحرم المكي

طرح المطرب سامو زين مؤخرا، أغنية بعنوان "ست الناس" بمناسبة عيد الأم، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية كلمات عبد الرحمن إبراهيم، وألحان أحمد أسامة، وتوزيع أكرم عادل.

 

وكان آخر ألبومات سامو زين بعنوان "لو عمرى يرجع"، والذى طرحه عام 2018، والألبوم كان يحتوى على أغانى "لو عمرى يرجع"، "أول ما تبتسميلى"، "الزير"، "حب أحلى سنين"، "قلبى عليك بيكلمني"، "الأسطوانة المشروخة"، "هو ده حبيبى"، "ولا حد يوصله".

 

نشر الفنان ساموزين فيديو جديد له و هو يتلقي لقاح كورونا  عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

 

و علق ساموزين قائلا :" الحمد الله اتطعمت انهارده ( باسترازينيكا ) في بلدى ( الثاني ) الحبيب مصر ❤️❤️
أشكر مصر الحبيبة ووزارة الصحة المصرية 🌹🌹 وأنصح الجميع بالتطعيم
.. أحمى نفسك وأسرتك وبلدك .. " 
 

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