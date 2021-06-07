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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الري: الدولة المصرية متيقظة لكل ما يحدث في السد الإثيوبي

سد النهضة
سد النهضة

قال الدكتور نصر الدين علام وزير الري الأسبق، إن السودان رفض كل تصريحات وزير الري الإثيوبي الخاصة بالملء، مضيفا أن مصر لن تفرط في قطرة مياه واحدة من حصتها في نهر النيل.


وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الدولة المصرية متيقظة لكل ما يحدث في السد الإثيوبي، مؤكدا أن هناك بعض الشخصيات غير المتخصصة تتحدث في هذا الملف. 


وتابع وزير الري الأسبق، أن مصر لديها أفضل علماء متخصصين في مجالات السدود في الشرق الأوسط، ومن يعطي فرصة لأعداء الوطن للهجوم علينا فهو خائن.


وأكد الدكتور نصر الدين علام وزير الري الأسبق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر اختيارها الأول السلام حتى يثبت غير ذلك.
 

الدكتور نصر الدين علام وزير الري الأسبق

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