بصورة أسرية.. شاهد أحمد حسن يحتفل بعيد زواجه

نشر أحمد حسن، كابتن منتخب مصر السابق، وعميد لاعبي العالم حاليا برصيد 184 مباراة دولية مع الفراعنة، صورة تجمعه بزوجته وأولاده حسن والحبيب وملك، احتفالا بعيد زواجه اليوم 8 يونيو.

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الصقر المصري وقائد المنتخب الوطني السابق أحد أفضل من لعب كرة القدم في مصر والقارة السمراء وحصد مع منتخب بلاده أربعة ألقاب قارية أعوام 98 و 2006 و 2008 و 2010 في إنجاز لم يتكرر من قبل مع أي لاعب عربي أو أفريقي.

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كما كان له دور مؤثر في الظهور الرائع للفراعنة في نهائيات كأس العالم للقارات أمام العملاقين الكبيرين البرازيل وإيطاليا.