البنك المركزي: 3.4 تريليون جنيه حجم المطلوبات الحكومية للائتمان

ارتفع حجم المطلوبات من الحكومة للائتمان المحلي إلي 3.4 تريليون جنيه في مارس الماضي مقابل 3.263 تريليون جنيه في فبراير اسابق له ومقارنة بـ 3.31 تريليون جنيه في يناير 2021.



بحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد بلغ إجمالي الائتمان المحلي للبنوك نحو 5.2 تريليون جنيه في مارس السابق مقابل 5.05 تريليون جنيه في فبراير 2021 ومقارنة بـ 5.1 تريليون جنيه في يناير 2021.



وبلغت المطلوبات من الحكومة لبند الاوراق المالية نحو 3.4 تريليون جنيه في مارس الماضي بعد ان كانت 3.3 تريليون جنيه في فبراير 2021 ومقارنة بـ 3.24 تريليون جنيه في يناير السابق.



وصلت المطلوبات من القطاع العام ضمن المطلوبات الحكومية إلي 154.72 مليار جنيه في مارس السابق مقابل 153.4 مليار جنيه في فبراير السابق ومقارنة بـ 157.4 مليار جنيه في يناير الماضي .



وبلغت المطلوبات من القطاع الخاص لبندي الأوراق والإقراض و الخصم نحو 1.12 تريليون جنيه في مارس مقابل 1.101تريليون جنيه 1.1 تريليون جنيه في يناير الماضي.



ووصل حجم المطلوبات من القطاع العائلي لنحو 543.1 مليار جنيه في مارس الماضي 530.432 مليار جنيه في فبراير السابق ومقارنة بـ 521.1 مليار جنيه في يناير السابق لهما.

