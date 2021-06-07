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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الري: نستهدف تبطين 20 ألف كيلو متر من الترع ..فيديو

تبطين الترع
تبطين الترع

قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إن المرحلة الاولي من المشروع القومي لتبطين الترع تستهدف أعمال يبلغ طولها 7 آلاف كيلو متر، بينما المستهدف من المشروع تبطين 20 ألف كيلو متر بشكل كامل.

 

وأضاف محمد غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحقيقة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": “المرحلة الاولي من تبطين الترع تنتهي منتصف عام 2022، وإجمالي طولها يبلغ 7 آلاف كيلو متر وهي تشمل الترع التي فيها مشاكل أكثر من غيرها”.

 

وأوضح متحدث الري:" نحجنا في تأهيل وتبطين 8200 كيلو متر من الترع، موضحا:" تم تأهيل 1800 كيلو متر بشكل كامل ونعمل خلال الفترة القادمة علي تبطين أكثر من 5300 كيلو متر.

 

وأردف المهندس محمد غانم:" المياه تصل من الترع للمزارعين خلال 3 أيام بعد أن كان يتأخر وصول المياه لهم.

 

مشروع تبطين الترع وزارة الرى تبطين الترع المرحلة الاولي قناة إكسترا نيوز محمد غانم

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