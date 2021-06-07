الري: نستهدف تبطين 20 ألف كيلو متر من الترع ..فيديو

قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إن المرحلة الاولي من المشروع القومي لتبطين الترع تستهدف أعمال يبلغ طولها 7 آلاف كيلو متر، بينما المستهدف من المشروع تبطين 20 ألف كيلو متر بشكل كامل.

وأضاف محمد غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحقيقة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": “المرحلة الاولي من تبطين الترع تنتهي منتصف عام 2022، وإجمالي طولها يبلغ 7 آلاف كيلو متر وهي تشمل الترع التي فيها مشاكل أكثر من غيرها”.

وأوضح متحدث الري:" نحجنا في تأهيل وتبطين 8200 كيلو متر من الترع، موضحا:" تم تأهيل 1800 كيلو متر بشكل كامل ونعمل خلال الفترة القادمة علي تبطين أكثر من 5300 كيلو متر.

وأردف المهندس محمد غانم:" المياه تصل من الترع للمزارعين خلال 3 أيام بعد أن كان يتأخر وصول المياه لهم.



