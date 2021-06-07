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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سنستخدم القوة القصوى.. وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد حزب الله

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد حزب الله

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، اليوم الاثنين، إن إسرائيل ستستخدم القوة القصوى في أي حرب مستقبلية ضد حزب الله في لبنان.

وتابع جانتس في تصريحات صحفية "نعمل على إعادة الأسرى ولكن لن نبرم أبدا صفقة مشابهة لصفقة جلعاد شاليط"، بحسب فضائية "العربية".

وأضاف الوزير الإسرائيلي "لبنان بحاجة إلى أن يعرف، ما شهدته غزة قبل أسابيع قليلة هو مجرد غيض من فيض إذا وقعت الحرب".

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وأوضح جانتس أن "الأهداف جاهزة.. وكل من يطلق قاذفات خفية من فناء منزله يعرض جيرانه وأطفاله للخطر".

وفي شهر إبريل الماضي،هدد وزير الدفاع الإسرائيلي حزب الله اللبناني، مؤكدا أنه "إذا قام باستفزاز إسرائيل فإنه سيتحمل عواقب وخيمة وسيتكبد أضراراً جسيمة".

كانت حركة حماس قد أعلنت مساء أمس الأحد، أنها تمتلك أوراقا قوية للتفاوض مع إسرائيل بشأن تبادل الأسرى، كما نشرت الحركة  تسجيلا صوتيا قالت إنه لأحد الجنود الإسرائيليين، فيما أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الجيش يحقق في التسجيل.

يشار إلى أن حركة حماس في غزة يحيى السنوار كان قد أكد الأسبوع الماضي، وجود "فرصة جيدة" لتحريك ملف الأسرى بين الطرفين.

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس بيني غانتس إسرائيل حزب الله لبنان

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