الأفضل دائما.. الزمالك يغازل فرجاني ساسي بصورة مع شيكابالا وطارق حامد.. شاهد

نشر نادي الزمالك، عبر حسابه الرسمي علي موقع "إنستجرام"، صورة تجمع محمود عبد الرازق شيكابالا، وطارق حامد والدولي التونسي فرجاني ساسي، خاصة وأن الثلاثي ظهرا بمستوى مميز طوال الموسم.



وكتب حساب الزمالك على الصورة التي تجمع ثلاثي الفريق، قائلا:" الأفضل دائما!"، في صورة نالت إعجاب عشاق القلعة البيضاء الذين انهالوا بالتعليقات عليها.



وأثار التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، الجدل بإعادة مشاركته للصورة عبر حسابه الشخصي علي "انستجرام" وأشار إلى "قلب" في الصورة، بعد الأنباء التي ترددت عن رحيله، وتوقيعه لأحد الفرق القطرية.