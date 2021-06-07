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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامي عياش يهنئ راغب علامة بـ عيد ميلاده ..شاهد

راغب علامة
راغب علامة

هنأ الفنان  رامى عياش، الفنان راغب علامة بمناسبة عيد ميلاده حيث يحل اليوم الاثنين الموافق 7 يونيو عيد ميلاد الأخير. 

 

وكتب رامى عياش عبر حسابه بموقع تويتر "أبو خالد عقبال المية يا حبيبي.. الاسم اللبناني الكبير اللي منشوف حالنا فيه.. انشالله تضل فوق راس عايلتك وبالنجاح والصحة دايما".

 

وكان الفنان راغب علامة، قد قال إن كل سنة فى حياته يكون بها أشياء كثيرة مميزة، وبها نجاحات جديدة. 

 

وأضاف راغب علامة خلال حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "السيرة" المذاع على قناة "دي إم سي"، “أنه فى المرحلة الابتدائية فى فصول مشتركة كانت أول قصة حب فى حياته فى عمر الـ 9 سنوات، مع زميلة معه فى المرحلة الابتدائية، وكان هناك تبادل للهدايا”.

 

وأكد أنه شاهدها وهو يقيم إحدى الحفلات على المسرح بعد سنوات طويلة من البعاد، واكتشف أن معها زوجها وأولادها.

الإعلامية وفاء الكيلاني الفنان راغب علامة رامي عياش برنامج السيرة راغب علامة

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