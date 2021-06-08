بتكليفات رئاسية.. الحكومة تبدأ تطوير القطاع الصحي لدعم الفئات الأولى بالرعاية.. 5 محافظات مستهدفة في العام المالي القادم لتقديم خدمات التأمين الشامل

وزير المالية: تكليفات بتطوير المنظومة الصحية

المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل: 5 محافظات مستهدفة في العام المالي القادم



تستهدف الحكومة علي مدار الـ5 سنوات الحالية، رفع معدلات الانفاق العام علي قطاع الصحة ضمن توجهات القيادة السياسية برفع كفاءة المؤسسات الصحية بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا و مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بصحة المواطنين.



وأعلنت وزارة المالية عن وجود خطط مرحلية بدأت قبل سنوات ماضية و استمرارها لـ10 سنوات اخري تتضمن المساهمة في تقديم خدمات صحية متطورة عبر منظومة التأمين الصحي الشامل بحيث تستند علي المشاركة المجتمعية ورفع الأعباء عن الفئات الاولي بالرعاية.

رفع الانفاق علي القطاع الصحي



كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن وجود عددا من المخططات العامة المكلفة بها وزارته من الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع الانفاق العام علي الخدمات المجتمعية لتقليل الأعباء عن محدودي الدخل من بينها تطوير الخدمات الصحية للأسر المصرية وخصوصا بالمناطق الريفية و النائية ورفع الوعي الصحي لتلك الفئات.



قال وزير المالية إن هناك مستهدفات لدي وزارته بعد ارهاق المواطنين وخصوصا الفئات الأولي بالرعاية بتكاليف العلاج والخدمات الصحية، مشيرا الي ان الحكومة ماضية في تحسين مستويات الخدمات العامة من خلال البحث عن مصادر للتمويل لتلك الخدمات.



وأوضح وزير المالية ان وزارته تعمل علي استدامة الخدمات التمويلية المطلوبة لرفع كفاءة الانفاق علي القطاع الصحي من خلال توسيع عمليات تطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظات تدريجيًا، بما يُساعد فى النهوض بالقطاع الصحى، ويتكامل مع جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ المشروع القومى لتطوير الريف المصرى الذى يشمل تحسين خدمات الرعاية الصحية.

محافظات مستهدفة



من جهته ذكر حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل التابعة لوزارة المالية، أن هناك جداول زمنية لتطبيق المنظومة العلاجية الجديدة بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي علي مدار 10 سنوات وليس 15 عاما بما يلبي احتياجات المواطنين بصورة مستدامة.



أوضح " صادق" أنه جار العمل لتفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل علي مستوي 5 مدن مصرية كمرحلة اولي في الصعيد وسيناء وتشمل محافظات " الأقصر، أسوان، جنوب سيناء، السويس، الإسماعيلية"، خلال العام المالي القادم.



أضاف أن مؤشرات الأداء بمحافظات المرحلة الأولى جيدة، وتعكس الإقبال الملموس من المواطنين على التسجيل بنظام التأمين الصحي الشامل، خاصة في ظل نجاح تجربة بورسعيد، وتدفعنا لاستكمال مسيرتنا نحو توفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمستدامة لكل أفراد الأسرة.

وشدد علي ضرورة العمل علي تعزيز حملات الوعى الميدانى بنظام التأمين الصحى الشامل خاصة فى المناطق والفئات الأكثر احتياجًا، وشرح فلسفة المنظومة الجديدة بشكل مبسط وما تُقدمه من مزايا للمواطنين، تعكس الأولوية المتقدمة التى تُوليها القيادة السياسية للنهوض بالقطاع الصحى، بمنظور شامل ومتكامل؛ باعتبار ذلك إحدى ثمار مسيرة التنمية والبناء التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ محققًا إنجازات غير مسبوقة، تُسهم فى تحسين معيشة المواطنين، ومستوى الخدمات المقدمة إليهم.

حملات توعية



وفى هذا السياق، عقدت الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل محاضرة توعية لجمعية الصيادين بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، وتم شرح نظام التأمين الصحى الشامل الجديد، بما يوفره من أفضل سبل للرعاية والخدمات الصحية لجميع المواطنين.



يأتى ذلك فى إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل على حملات التوعية الميدانية، بالمنظومة الجديدة، في القاهرة والمحافظات بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يُسهم في تنمية وعي المواطنين بما توفره من خدمات طبية متميزة للمنتفعين من كل أفراد الأسرة؛ من أجل تخفيف العبء عنهم، وتحفيزهم للتسجيل، كل فى محافظته، خاصة في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لسرعة الانتهاء من تطبيق النظام الجديد بشتى أنحاء الجمهورية.

عملية بـ 300 جنيه



تركز حملات الوعى الميدانى على إبراز مزايا منظومة التأمين الصحى الشامل التى تغطى ٢٣٠٠ خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين من كل أفراد الأسرة، وأن أقصى ما يتحمله المواطن فى أكبر عملية جراحية ٣٠٠ جنيه فقط.

