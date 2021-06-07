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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لصالح صندوق تحيا مصر .. تعرف على أغلى لوحات السيارات المميزة

لوحة سيارات مميزة
لوحة سيارات مميزة

أعلنت وزارة الداخلية عن انشاء موقع المزايدة على اللوحات المعدنية للسيارات باسم لوحتك منذ اكثر من ثلاث أعوام ، حيث يعتبر الموقع بمثابة مشروع قومي توجه إيراداتها لصندوق تحيا مصر ، للمساهمة بطريقة غير مباشرة في دعم التنمية الشاملة بمصر.

 

ويقوم المواطن المصري من خلال موقع لوحتك اختيار لوحات مميزه للسيارات الخاصة بهم لتعبر عنهم ، من خلال المزايدة على أرقام لوحات معينة وعند رسو المزاد لصالح المواطن يقوم الموقع بخصم قيمة المزاد من حساب المواطن البنكي ليتم إضافة القيمة الى حساب صندوق تحيا مصر .

 

ويقول موقع لوحتك :" ما يقدم من أموال لحق استخدام الحروف والأرقام المميزة للوحات المعدنية هو دعم للصندوق فى المقام الأول وتعد الحروف والأرقام بمثابة تذكار ولا يعنى انها المقابل المادي للحروف والأرقام ".

 

وبالفعل تتم كل يوم عشرات المزايدات على لوحات ذات ارقام مميزه ، ولكن هناك عدد منها تم بيعه بقمة مالية خيالية ، وصلت احداهما الى قرابة الأربعة مليون جنيه ، خلال السطور التالية سيتم عرض اغلى لوحات مميزة تم بيعها .

 

وجاءت اللوحة " ر ق م 1 " الأغلى سعرا ، بمزاد يوم 9 من شهر أبريل عام 2019 ، وبدأ السعر بـ 600 ألف جنيه ، و ارتفع إلى 800 ألف جنيه ثم إلى 1.9 مليون جنيه ، ثم إلى 3.45 مليون جنيه و أنتهى السعر إلى 4 ملايين جنيه.

 

اما اللوحة رقم " أ ه م 1 " فجاءت بمزاد يوم 26 يوليو 2018 ، والتي تم بيعها بقيمة مالية تقدر بمليون و 970 ألف جنيه مصري . 

 

وتأتى اللوحة رقم " س ي ف 1 " التى تم بيعها بقيمة مالية تقدر 605 آلاف جنيه مصري .

 

وأعلن الموقع الرسمي، عن عدد من القواعد والاشتراطات لدخول المزاد على أرقام السيارات المميزة، وهي كالتالي:

 

- سداد مبلغ التأمين الذى يمكن ان يختلف لكل حروف وأرقام حسب درجة تميزها .

 

- في حالة رسو المزاد وعدم استكمال عملية الشراء لا يجوز استرجاع مبلغ التأمين ويؤول لصالح صندوق تحيا مصر .

 

- في حالة رسو المزاد يخصم مبلغ التأمين من قيمة الرسو التي يتم تسددها في خلال المهلة الزمنية الموضحة.

 

- يخصم مباشرة مصاريف إدارية قدرها 2 جنيها عند سداد مبلغ التأمين .

 

- يوجد مصاريف خدمة تقدر ب 0.45% من مبلغ التأمين .

 

- يجب على الراسي عليه المزاد سداد باقي القيمة مبلغ الرسو مخصوما منه قيمة التأمين اما إلكترونياُ بأحدي البطاقات (ائتمان – مدفوعة مقدماُ) واما نقدا في أي من فروع البنك الأهلي المصري .

 

- في حالة الفوز بإحدى الحروف والأرقام المميزة لا يمكن بيعها بعد تملكها او التنازل عنها حتى لا قارب الدرجة الأولى .

 

- يحصل الراسي عليه المزاد على شهادة تفيد ملكيته لحق استخدام الحروف والأرقام المميزة للوحات المعدنية .

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