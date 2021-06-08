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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شهى

طريقة عمل رول البيكان بمذاق جديد

طريقة عمل رول البيكان
طريقة عمل رول البيكان بمذاق جديد

تقدم الشيف نرمين هنو طريقة عمل رول البيكان بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات. 
 

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طريقة عمل طريقة الباذنجان باللحمة المفرومة.. خطوة بخطوة

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أحلي من المطاعم.. طريقة عمل رول البيكان

مقادير رول البيكان

 

توبينج البيكان

100 جرام بيكان مقطع
70 جرام زبدة مذابة 
100 جرام سكر بني
2 ملعقة كبيرة جلوكوز

عجينة:
350 جرام دقيق
50 جرام سكر
1 ملعقة صغيرة ملح
15 جرام خميرة
120 ملي ماء
60 ملي حليب 
30 جرام زبدة 
1 بيضة

فيلينج:

100 جرام سكر

2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

 

طريقة تحضير رول البيكان

 

توبينج البيكان:

* تذوب زبدة وسكر وجلوكوز على النار ثم يضاف البيكان

للعجينة:

* في العجان تخلط المقادير الجافة مع الزبدة ثم تذوب الخميرة في ماء وتضاف للخليط ثم يضاف اللبن وبيض وتعجن لمدة 10 دقائق

* تترك العجينة لتخمر ثم تفرد العجينة وتعفر بالدقيق ثم تدهن بالزبدة وترش بالسكر والقرفة ثم تلف رول وتقطع

* ثم يوضع التوبينج في قاع الصينية ثم ترص عجينة الرول وتدخل الفرن 180 درجة لمدة 20 دقيقة

* ثم تقلب وتقدم بالهنا

القرفة طريقة عمل المقادير الدقي رام اللحمة المفرومة

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