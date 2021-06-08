طريقة عمل رول البيكان بمذاق جديد

شهى

تقدم الشيف نرمين هنو طريقة عمل رول البيكان بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات.



مقادير رول البيكان

توبينج البيكان

100 جرام بيكان مقطع

70 جرام زبدة مذابة

100 جرام سكر بني

2 ملعقة كبيرة جلوكوز

عجينة:

350 جرام دقيق

50 جرام سكر

1 ملعقة صغيرة ملح

15 جرام خميرة

120 ملي ماء

60 ملي حليب

30 جرام زبدة

1 بيضة

فيلينج:

100 جرام سكر

2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

طريقة تحضير رول البيكان

توبينج البيكان:

* تذوب زبدة وسكر وجلوكوز على النار ثم يضاف البيكان

للعجينة:

* في العجان تخلط المقادير الجافة مع الزبدة ثم تذوب الخميرة في ماء وتضاف للخليط ثم يضاف اللبن وبيض وتعجن لمدة 10 دقائق

* تترك العجينة لتخمر ثم تفرد العجينة وتعفر بالدقيق ثم تدهن بالزبدة وترش بالسكر والقرفة ثم تلف رول وتقطع

* ثم يوضع التوبينج في قاع الصينية ثم ترص عجينة الرول وتدخل الفرن 180 درجة لمدة 20 دقيقة

* ثم تقلب وتقدم بالهنا