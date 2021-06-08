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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| الزكاة والضريبة والجمارك تجدد دعوتها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات في مرحلتها الثالثة

هيئة الزكاة والضريبة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

جددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعوتها لجميع مكلفيها من قطاع الأعمال الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى الاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية التي دخلت مرحلتها الثالثة، حيث تعد إحدى مبادرات الهيئة الهادفة إلى تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص نتيجة الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19)، والتي مُددت لستة أشهر ابتداءً من 21 يناير الماضي وحتى الثلاثين من يونيو الجاري.


وأوضحت الهيئة في بيان نقلته وكالة الانباء السعودية " واس"، بأن المبادرة تشمل إعفاء المكلّفين من غرامات التأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية، بالإضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة، والمرتبطة بإقرارات واجبة التقديم أو السداد للهيئة قبل تاريخ التمديد.

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وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أن المبادرة تتضمن ثلاث مراحل، الأولى انتهت بنهاية شهر مارس، والثانية كانت حتى نهاية شهر مايو الماضي، في حين بدأتالمرحلة الثالثة والتي يُعفى فيها المكلف من الغرامات بنسبة 50% لتستمر حتى نهاية شهر يونيو من عام 2021م.


ودعت "الزكاة والضريبة والجمارك" قطاع الأعمال إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة وما تشتمل عليه من نصوص.

هيئة الزكاة والضريبة قطاع الاعمال مال واعمال اخبار الخليج اقتصاد السعودية

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