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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لذيذ

كيك قرع العسل لعشاقه بمذاق جديد لا يقاوم

قرع العسل
قرع العسل

تقدم الشيف نرمين هنو طريقة عمل كيك قرع العسل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ.

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مقادير كيك قرع العسل

 

220 جرام دقيق 
200 جرام سكر
100 جرام سكر بنى
1 ملعقة صغيرة بيكينج صودا
2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
¼ ملعقة صغيرة جوزة الطيب 
¼ ملعقة صغيرة قرنفل
¾ ملعقة صغيرة ملح
2 بيض
300 جرام قرع عسل بيوريه 
120 ملي زيت نباتي
60 ملي عصير برتقال
120 جرام شيكولاتة شيبس غامقة جناش

قرع العسل:

300 جرام شيكولاتة بيضاء 
100 جرام قرع عسل بيوريه

 

طريقة تحضير كيك قرع العسل
 

كيك:

* ثم يوضع الخليط في قالب كيك وتدخل الفرن على درجة حرارة 160 درجة لمدة 40 دقيقة

للجناش:

* يخلط قرع العسل مع الشيكولاتة البيضاء ويرش الكيك على الوجه

فوائد  قرع العسل الصحية :

1- يفيد لحل مشكلة حصى الكلى والمرارة عند تناوله عصيرا ثلاث مرات يومياً لعشرة أيام 
2- يمنع تصلب الشرايين ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب و السكتة الدماغية 
3- يعالج عسر الهضم والإمساك
4- علاج القرحة والحموضة 
5- مهدئ نفسي جيد وفعال جداً في علاج الأرق. بتناول كوب من عصيره مع العسل يومياً.
6- يقلل من مخاطر ارتفاع ضغط الدم ونسبة الكوليسترول الضار 
7- يشفي من إلتهاب الكبد الفيروسي A  النشط 
8- يقوي المناعة لغناه بفيتامين C و هو فعال في تحسين صحة الجسم  و الحماية من الأمراض المختلفة.
9- يحافظ علي نضارة وجمال البشرة لغناه بفيتامين C, E و البيتا كاروتين 
10- فعال في شفاء الجروح والالتهابات والدمامل ولدغات الحشرات وذلك لأنه يحتوي على كمية عالية من مضادات الأكسدة. 
11- مقاومة التجاعيد والعمل كمرطب للبشرة بمزجه مع العسل واللبن وعصير الليمون واستعماله موضعيا
12- يعزز  من نمو الشعر وترطيبه وتجديد الشعر التالف ومنع تساقطه ويعمل كبلسم طبيعي جيد للشعر . فهو مصدر لغناه بفيتامين A والبوتاسيوم 
13- خفض خطر الإصابة بالسرطان: تبين بعض الأبحاث وجود علاقة إيجابية بين تناول نظام غذائي غني بالبيتا كاروتين وانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وسرطان القولون.
14- مكافحة السكري: بسبب تأثيره القوي على امتصاص الجلوكوز. 
15- تعزيز صحة العين: لغناه بالمواد المضادة للأكسدة مثل فيتامين C، فيتامين E، والبيتا كاروتين وكلها مواد بينت الأبحاث بأنها مهمة لدعم صحة العين ومنع الضرر التنكسية

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