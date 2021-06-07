مش هنعلنه .. شوقي للطلاب : ماتشغلوش بالكم بعدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن الوزارة لن تعلن عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب طلاب مصر عبر تطبيق واتس اب : هذه عادة مصرية نتفرد بها ولا تحدث في أي دولة ، ومن الناحية الأخرى هذا نظام جديد في التقييم مختلف تماما عما سبق ولا مجال لشرح فلسفته وطريقة بنائه.

وأضاف وزير التربية والتعليم: الامتحانات التجريبية القادمة التي ستعقد لطلاب الثانوية العامة ، ستكون قريبة من الشكل النهائي للامتحانات.

ووجه وزير التربية والتعليم رسالة لطلاب الثانوية العامة قائلا : لا تقلقوا ، لأننا نقيم عدد الأسئلة ومستويات صعوبتها والوقت المطلوب لتسجيل الإجابات بمعادلات علمية دقيقة ، لا يوجد بها اى تقدير شخصي داخل اللجان ، وبالتالي ياريت التركيز الكامل على المذاكرة و التحضير كما نصحنا وعدم التوتر من شيء آخر.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، نحن نُقيم عدد الأسئلة ومستويات الصعوبة في امتحانات الثانوية العامة والوقت المطلوب لملء الدرجات على البابل شيت والتابلت، وبالتالي لا داعي لتكرار هذا السؤال لأن الوقت متناسب تماما مع كل هذا.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ستقدم لطلاب الثانوية العامة الدارسين بمدارس اللغات، الامتحان الورقي باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية "معا"؛ لاختيار ما يناسبهم منها.

وكتب وزير التربية والتعليم، عبر جروب «طلاب مصر» على «واتساب»، "الامتحان الإلكتروني المنعقد على التابلت، فسوف يسمح للطالب بفتح الامتحان بلغته فقط”.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه مسموح لطلاب الثانوية العامة بتحميل كتاب الوزارة الخاص بمادة الامتحان على التابلت الذي يتم الامتحان عليه.

وشدد وزير التربية والتعليم، على أنه لن يسمح للطالب بدخول الامتحان بأي كتاب آخر غير كتاب المادة فقط، قائلًا "التعليمات سوف تكون صارمة في هذا الشأن وقلنا ذلك بكل وضوح، الكتاب الوحيد المسموح به هو كتاب الوزارة لمادة الامتحان، وعليه ملاحظات الطالب بخطه فقط، ولن يسمح بشيء آخر”.

وأضاف وزير التربية والتعليم “سيتم تدريب طلاب الثانوية العامة على آلية المزج بين الامتحان الالكتروني والبابل شيت يوم النزول إلى اللجان في أول أيام الامتحانات التجريبية الثالثة فقط، والباقي سيتم من المنزل إن شاء الله، ولا نستطيع تغيير هذا نظرا للتكلفة الباهظة وصعوبة طباعة كم هائل من الامتحانات وضرورة تفادي كورونا كذلك”.