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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مريم متولي: التتويج بكأس مصر جاء عن جدارة.. والروح القتالية سر الفوز

لاعبات الأهلي لكرة
لاعبات الأهلي لكرة الطائرة

أكدت مريم متولي، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي، أن الفوز ببطولة كأس مصر على حساب الصيد جاء عن جدارة واستحقاق، بعد المستوى المميز الذي قدمه الفريق.

 

وقالت مريم إن الفريق كان لديه إصرار لحسم اللقب، رغم الندية التي ظهرت عليها لاعبات الصيد طوال المباراة إلا أن خبرات الأهلي حسمت اللقب.

 

وأشادت متولي بالروح القتالية لزميلاتها في الفريق، التي حسمت المباراة بعد الوصول إلى الشوط الخامس، ليفوز الأهلي بنتيجة 3-2.

 

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25 - 22، 25 - 18، 20 - 25، 23 - 25، 19 - 17.

 

وأكدت أن التراجع في الشوطين الثالث والرابع بسبب الإجهاد الشديد الذي يعاني منه معظم اللاعبات، قبل أن ينتفض الفريق في الشوط الخامس، ويحسمه لصالحه، ويتوج باللقب.

 

يذكر أن فريق سيدات الأهلي للكرة الطائرة تمكن من تحقيق الفوز على الصيد بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة، لينجح الفريق في الجمع بين بطولتي الدوري وكأس مصر دون خسارة في مشواره إلى منصات التتويج هذا الموسم.

 

وتخطى “المارد الأحمر” عقبة سبورتنج بنتيجة 3 – 0، في اللقاء الذي أقيم عصر الجمعة على صالة سبورتنج بالإسكندرية، فيما استطاع الصيد عبور عقبة الزمالك بنفس النتيجة في اللقاء الذي أقيم على صالة الأخير بميت عقبة.

 

وحصد “الشياطين الحمر” منذ أيام لقب بطولة الدوري الممتاز للسيدات بعد منافسة قوية مع ناديي الزمالك والصيد.

 

الجدير بالذكر، أن الأهلي هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على نظيره الصيد.

الدوري الممتاز مريم متولي كرة الطائرة النادي الأهلي كأس مصر الصيد

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