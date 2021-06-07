مريم متولي: التتويج بكأس مصر جاء عن جدارة.. والروح القتالية سر الفوز

مريم متولي: التتويج بكأس مصر جاء عن جدارة.. والروح القتالية سر الفوز
أكدت مريم متولي، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي، أن الفوز ببطولة كأس مصر على حساب الصيد جاء عن جدارة واستحقاق، بعد المستوى المميز الذي قدمه الفريق.
وقالت مريم إن الفريق كان لديه إصرار لحسم اللقب، رغم الندية التي ظهرت عليها لاعبات الصيد طوال المباراة إلا أن خبرات الأهلي حسمت اللقب.
وأشادت متولي بالروح القتالية لزميلاتها في الفريق، التي حسمت المباراة بعد الوصول إلى الشوط الخامس، ليفوز الأهلي بنتيجة 3-2.
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25 - 22، 25 - 18، 20 - 25، 23 - 25، 19 - 17.
وأكدت أن التراجع في الشوطين الثالث والرابع بسبب الإجهاد الشديد الذي يعاني منه معظم اللاعبات، قبل أن ينتفض الفريق في الشوط الخامس، ويحسمه لصالحه، ويتوج باللقب.
يذكر أن فريق سيدات الأهلي للكرة الطائرة تمكن من تحقيق الفوز على الصيد بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة، لينجح الفريق في الجمع بين بطولتي الدوري وكأس مصر دون خسارة في مشواره إلى منصات التتويج هذا الموسم.
وتخطى “المارد الأحمر” عقبة سبورتنج بنتيجة 3 – 0، في اللقاء الذي أقيم عصر الجمعة على صالة سبورتنج بالإسكندرية، فيما استطاع الصيد عبور عقبة الزمالك بنفس النتيجة في اللقاء الذي أقيم على صالة الأخير بميت عقبة.
وحصد “الشياطين الحمر” منذ أيام لقب بطولة الدوري الممتاز للسيدات بعد منافسة قوية مع ناديي الزمالك والصيد.
الجدير بالذكر، أن الأهلي هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على نظيره الصيد.