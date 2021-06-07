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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خاص| كواليس لقاء تامر حسني بطفلة مصابة بالسرطان.. غنى معاها في بيته.. صور

تامر حسني وندى ووالدتها
تامر حسني وندى ووالدتها ومحمد القوصي

تصدر تحقيق الفنان تامر حسني لحلم طفلة مصابة بالسرطان للقائها والغناء معها، مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الساعات الماضية وكان البطل الخفي في تحقيق حلمها الإعلامي محمد القوصي المتطوع منذ ما يزيد عن 15 عاما في تحقيق أحلام الأطفال مرضى السرطان.

 

يروي القوصي لـ «صدى البلد»، كواليس ترتيبه لهذا الموعد قبل يومين، ويقول إن ندى صاحبة الـ 15 عاما والمصابة بورم سرطاني في يدها تحب الغناء، وعلى وجه الخصوص الفنان تامر حسني، كان لقاؤه أو مشاهدته عن قرب حلما لها ظنت أنه لن يتحقق.

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لاحظ القوصي شغفها الشديد، ليبدأ رحلته في محاولة تحقيق حلمها بمقابلة تامر بل والغناء معه، ويقول القوصي: "طلبات الاطفال مختلفة، وندى بتحب الغناء وطلبت تشوفه فتواصلت معه لأنها حاجة هتسعدها".

 

استكمالا لرحلة تحقيق الأحلام، استجاب "نجم الجيل" لطلب القوصي ورحب بمساعدته في تحقيق حلم ندى، وتمت عملية التنظيم في سرية، حيث أرسل تامر كلمات أغنية للقوصى لتحفظها ندى دون إخبارها بتفاصيل أخرى.

تامر حسني ومحمد القوصي
تامر حسني ومحمد القوصي

 

وبعد إتمام حفظ الكلمات، استقبل تامر، القوصى وندى ووالدتها في الاستوديو الخاص به في منزله دون معرفتها بأنها قد تقابله، ويقول: "كانت فاكرة اننا رايحين ستوديو صوت في الاول عشان تتمرن فيه قبل ما تقابل نجمها المفضل، شكرا جدا للنجم الجميل علي استضافته لينا و تحقيق الحلم في خلال أيام معدودة من طلبه".

 

تامر حسني وندى
تامر حسني وندى

بينما كانت تغني ندى التفتت لتجد أن تامر حسني يجلس أمامها ضاحكا، لم يسعها سوى الضحك الهستيري وترديد "شوفي يا ماما" و "ايه ده مش مصدقة نفسي"، ليشاركها بعد ذلك في استكمال غناء أغنية "كبرنا وعقلنا" معا.

تامر حسني وندى ووالدتها ومحمد القوصي
تامر حسني وندى ووالدتها ومحمد القوصي


هذه ليست المرة الأولى التي يتحقق فيها حلم طفل أو طفلة مصابة بالسرطان، من خلال جهود القوصي المستمرة يحصل كل مصاب بالسرطان على ما يتمناه، لعبة، احتفال، ملابس وحتى لقاء المشاهير، من خلال حرصه على ترتيب موعد مفاجئ.

تامر حسني يغني مع ندى
تامر حسني يغني مع ندى

 

وسبق في عام 2019 أن حقق القوصي، حلم طفل يدعى محمد مصاب بالسرطان في لقاء الفنانة دنيا سمير غانم، واستقبلته في منزلها، ويقول: "أهتم بكل الحالات ولقاء محمد بدنيا حلم من آلاف الأحلام التي تحققت على مدار 14 عاما".

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