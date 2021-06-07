شعبة الدخان تكشف نسبة زيادة أسعار السجائر .. فيديو

قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات ، إن زيادة أسعار السجائر بدأت منذ عام 2018 وذلك بعد صدور قانون التأمين الصحي عام 2017 والذي نص على زيادة الدخان الي 10% فقط وهذه الزيادة ستكون لصالح التأمين الصحي .



وأضاف ابراهيم امبابي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناة “ دي إم سي “ ، أن السجائر سيتم زيادتها 75 قرشا وكل 3 سنوات سيتم زيادتها ”ربع جنيه” مؤكدا ان الدولة خسرت منذ 2020 حتى الآن 4 مليارات جنيه .

وأوضح أن جشع تجار التجزئة هو الذى يساعد علي زيادة الاسعار بشكل كبير، وطالب بنزول لجان المراقبة لمنع حدوث هذه الزيادة وبالتالي يجب على المستهلك أن يكون لديه وعي .