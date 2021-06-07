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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: الطرق الجديدة تحقق الأهداف الاقتصادية للدولة المصرية

صدى البلد

كشف الدكتور عماد نبيل استشاري هندسة الطرق والكباري، عن أهمية ربط الطرق والموانئ ودورها في تسهيل حركة التجارة الداخلية.

 

وقال نبيل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مال وأعمال" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"،: "مصر تتميز بموقع جغرافي قلما تجده في دول أخري، حيث تقع مصر بين نواصي علي بحرين من أكبر البحور الموجودة في العالم".

 

وأوضح خبير هندسة الطرق:" مصر تقع على 2000 كيلو على شواطيء البحر الأحمر و1000 كيلو شواطيء على البحر المتوسط، أي إجمالي شواطيء 3000 كيلو.

 

وأضاف أن مصر في الأمن القومي هي دولة بر مائية لأنها تجمع ما بين البر والبحر ومن هنا تأتي منظومة ربط الموانيء بالطرق موضحا: "هذا عصب التجارة الدولية، وأساس في أن مصر تعود لدورها كناقل دولي".

 

وأكد أن الطرق تحقق كافة الأهداف الإقتصادية للدولة المصرية مثل ربط المناطق الإقتصادية والصناعية بالمناطق السكنية.
 

البحر المتوسط التجارة الداخلية البحر الأحمر استشاري هندسة الطرق الطرق والكباري

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