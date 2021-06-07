شروق فؤاد: قدمنا مستوى مميزا .. ونتطلع لحصد المزيد من الألقاب

أكدت شروق فؤاد، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، إن بطولة كأس مصر التي توج بها الفريق مساء اليوم الاثنين على حساب الصيد بنتيجة 3-2 جاءت عن جدارة واستحقاق.

وقالت شروق إن لاعبات الأهلي قدمن مستوى جيدًا رغم صعوبة اللقاء، كما أن الصيد كان خصمًا عنيدًا، وقدم أداءً جيدًا، ونجح في التعادل مع الأهلي في الأشواط، قبل أن يتم اللجوء للشوط الخامس الفاصل، الذي حسمه الأهلي لصالحه.

وأوضحت أن مستوى معظم الفرق هذا الموسم كان جيدًا للغاية، لكن كان لدينا ثقة كبيرة في الفريق، مشيرة إلى أن الأهلي يمتلك أفضل لاعبات في مصر، وهو ما وضح هذا الموسم، الذي فاز فيه بجميع المباريات.

وأشارت إلى أن طموح لاعبات الأهلي هو الاستمرار في التربع على صدارة الكرة الطائرة، وتحقيق المزيد من البطولات خلال المواسم المقبلة.

يذكر أن فريق سيدات الأهلي للكرة الطائرة قد تمكن من تحقيق الفوز على الصيد بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة، لينجح الفريق في الجمع بين بطولتي الدوري وكأس مصر دون خسارة في مشواره إلى منصات التتويج هذا الموسم.