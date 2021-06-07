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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بولا يعقوبيان تدعم مستشفى بهية: ياريت يكون عندنا في بيروت

بولا يعقوبيان
بولا يعقوبيان

أجرت الإعلامية والبرلمانية اللبنانية بولا يعقوبيان زيارة خاصة لمستشفى بهية للاكتشاف المبكر و علاج سرطان الثدى للسيدات بالمجان وذلك فى خلال رحلتها الحالية لمصر بصحبة الاعلامية ماتيلدا فرج الله

حيث أنها حرصت على أن تتضمن رحلتها التعرف على مستشفى بهية و خدماتها فأجرت جولة بأقسام المستشفى المختلفة و حضرت جلسة دعم نفسى مع المحاربات لتشاركهن قصصهن المختلفة و استمعت لرحلات العلاج و التعافى لكل منهن

كما قدمت لهن بعض الهدايا لإدخال السرور على قلوبهن  و وجهت لهن كلمة دعم و تشجيع معبرة عن فخرها بقوة و مثابرة كل سيدة خاضت تجربة العلاج و التعافى من السرطان مؤكدة على سعادتها و انبهرها بوجود صرح كبير مثل بهية يقدم كل من الدعم الطبى المادى و المعنوى و النفسى دون تفرقة لكل السيدات متمنية وجود بهية فى لبنان "ياريت يكون عندنا بهية فى بيروت ويبقى فى تخصص للاهتمام بسيدات لبنان المصابات بالسرطان". 

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كما أعربت عن رغبتها فى تكرار زيارة بهية  و دعت جميع الفنانين و الاعلامين و الشخصيات العامة لدعم بهية و الحديث عن إنجازاتها و السعي لنشر إيجابيات بهية بين الناس و تقديم كافة سبل المساعدة و الدعم و التبرع لاستكمال بهية زايد لتستمر المسيرة و لتقديم الرعاية لأكبر عدد ممكن من السيدات

و من جانبه كان فى استقبالها المهندس ماجد حمدى عضو مجلس أمناء بهية و الذى أعرب عن سعادته بزيارة الإعلامية اللبنانية بولا يعقوبيان و التى بزيارتها أصبحت سفيرة لبهية فى لبنان.

سرطان الثدي مستشفى بهية علاج سرطان الثدي بولا يعقوبيان الإعلامية والبرلمانية اللبنانية بولا يعقوبيان

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