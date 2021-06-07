بولا يعقوبيان تدعم مستشفى بهية: ياريت يكون عندنا في بيروت

أجرت الإعلامية والبرلمانية اللبنانية بولا يعقوبيان زيارة خاصة لمستشفى بهية للاكتشاف المبكر و علاج سرطان الثدى للسيدات بالمجان وذلك فى خلال رحلتها الحالية لمصر بصحبة الاعلامية ماتيلدا فرج الله

حيث أنها حرصت على أن تتضمن رحلتها التعرف على مستشفى بهية و خدماتها فأجرت جولة بأقسام المستشفى المختلفة و حضرت جلسة دعم نفسى مع المحاربات لتشاركهن قصصهن المختلفة و استمعت لرحلات العلاج و التعافى لكل منهن

كما قدمت لهن بعض الهدايا لإدخال السرور على قلوبهن و وجهت لهن كلمة دعم و تشجيع معبرة عن فخرها بقوة و مثابرة كل سيدة خاضت تجربة العلاج و التعافى من السرطان مؤكدة على سعادتها و انبهرها بوجود صرح كبير مثل بهية يقدم كل من الدعم الطبى المادى و المعنوى و النفسى دون تفرقة لكل السيدات متمنية وجود بهية فى لبنان "ياريت يكون عندنا بهية فى بيروت ويبقى فى تخصص للاهتمام بسيدات لبنان المصابات بالسرطان".

كما أعربت عن رغبتها فى تكرار زيارة بهية و دعت جميع الفنانين و الاعلامين و الشخصيات العامة لدعم بهية و الحديث عن إنجازاتها و السعي لنشر إيجابيات بهية بين الناس و تقديم كافة سبل المساعدة و الدعم و التبرع لاستكمال بهية زايد لتستمر المسيرة و لتقديم الرعاية لأكبر عدد ممكن من السيدات

و من جانبه كان فى استقبالها المهندس ماجد حمدى عضو مجلس أمناء بهية و الذى أعرب عن سعادته بزيارة الإعلامية اللبنانية بولا يعقوبيان و التى بزيارتها أصبحت سفيرة لبهية فى لبنان.