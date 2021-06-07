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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شاهد.. رئيس جامعة سوهاج يعفي طالبة من المصروفات الدراسية بتعليق على فيسبوك

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج

لفتة إنسانية كان بطلها اليوم  الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، حيث قرر إعفاء طالبة من المصروفات الدراسية نظرًا لمرور أسرتها بضائقة مالية.

كانت الطالبة قد أرسلت رسالة لـ"مينا حسني - أدمن صفحة سوهاج سكاركزم"، لينشرها على الصفحة لمساعدتها وكان محتوى الرسالة كالأتي:"من فضلك كنت محتاجه مساعدة عاوزة حد يسلفني ١٥٠٠ جنيه أو جمعية وأسددهم على فترات عشان أدفع مصاريف كليتي لأن ظروف البيت حاليا لا تسمح بيهم وهشتغل وأدفعهم وهمضي وصل أمانه بيهم... ياريت تنزلها في أسرع وقت عشان اللحق أدفع المصاريف".

 

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وصادف الطالبة قدرا حينما رأى رئيس الجامعة منشور رسالتها على الصفحة ليرد على مينا حسني ناشر الرسالة، من خلال التعليق على المنشور قائلاً:"ارجو إبلاغ الطالبة بموافقتنا على إعفائها من المصروفات وعليك موافاتي ببياناتها بشكل شخصي".

سوهاج جامعة سوهاج الدكتور أحمد عزيز فيسبوك صفحة سوهاج

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