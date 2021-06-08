عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شهي

لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب.. 8 يونيو ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك

الأبراج
الأبراج

كثيرون منا لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم، ومتابعة مردودها على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذلك كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن شخصية مواليد اليوم على النحو التالي:

txt

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأثنين 7 /6 /2021

txt

ما حكم تقبيل رأس المتوفى والقول: سنتقابل في الفردوس الأعلى؟.. الإفتاء: يجوز أخذ مصحف من الحرم المكي في هذه الحالة فقط.. هل قراءة الأبراج وتصديق توقعاتها تبطل الصلاة؟.. عالج الكسل في العبادة بهذا الذكر

شخصية اليوم في علم الأرقام..

 

إذا كنت مولودا في يوم 8 يونيو فإن ذلك يعني أنك عاطفي وبنفس الوقت تقدس العمل وتحترم القواعد.. أنت أيضا تملك موهبة تحليلية وموهبة تنظيمية، لكنك تميل للغموض كثيرا.

 

نصيحة:

 

عام ٢٠٢١ يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والسفر قد يكون مفيدا لك في أي وقت حتى آخر السنة.

توقعات الأبراج حظك اليوم شخصية اليوم علم الأرقام الأبراج الأبراج والفلك

موضوعات متعلقة

ما حكم تقبيل رأس المتوفى والقول: سنتقابل في الفردوس الأعلى؟.. الإفتاء: يجوز أخذ مصحف من الحرم المكي في هذه الحالة فقط.. هل قراءة الأبراج وتصديق توقعاتها تبطل الصلاة؟.. عالج الكسل في العبادة بهذا الذكر

ماذا تقول لك الأبراج خلال الأسبوع المقبل

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 5/5/2021

مواليد ٩ أبريل .. اعرف شخصيتك من يوم ميلادك

ترشيحاتنا

فدية ملايين الدولارات.. قرصنة إلكترونية تتسبب في وقف إمدادات خطوط نفط أمريكية

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الثلاثاء

هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في خروف واحد؟ الإفتاء تجيب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8-6-2021

16 التزاما على الدولة لـ حماية حقوق ذوى الإعاقة .. تعرف عليهم

انفراجة جديدة في الهند عقب انخفاض إصابات كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سموم مخفية تضر بالصحة .. احذر الطهي في هذه الأواني

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8-6-2021

مفاجأة سارة في عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 7-6-2021 في مصر

بالأسماء .. شوبير يكشف صفقة تبادلية قوية بين الأهلى وبيراميدز

إلغاء بطولة الأمم الإفريقية 2022 .. الكاف يحسم الجدل

فيديوجراف.. هل تنخفض أسعار الفائدة في مصر قريبا ؟

بفرمان من موسيماني .. شوبير يعلن اسم أول الراحلين عن الأهلي

ذكرى وفاة النبي محمد خاتم النبيين.. ودع الدنيا بست كلمات.. معلومات لا تعرفها عن مرضه وأيامه الأخيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تروح الإحساء أو أبها.. لوحات غامضة في شوارع الرياض تثير حيرة السعوديين|صور

شاهد جثة طفل ملقاة على الأرض داخل مستشفى تثير الغضب في العراق..فيديو

تفاصيل لقاء وزير الكهرباء بـ دياب المرشح لجائزة "ستيفن هوكينج" المليون دولار

طريقة عمل مسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل ..و4 وصفات أخرى للأكلة الشعبية

فيديو

فيديوجراف.. قرارات جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

فيديوجراف.. الصكوك السيادية.. ما هي وما فائدتها وهل تخالف الشريعة ؟

فيديوجراف.. مصرع 5 ووفاة 23 أخرين.. تفاصيل حادث أتوبيس الوادي الجديد

فيديوجراف.. تصريحات نارية من هالة صدقي ضد زوجها

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: مولانا الشيخ فرج الله الشاذلي

د. محمد عونى يكتب: إطمئنوا يا جماهير القلعة الحمراء

د. شيماء علام تكتب: التحور الجينى للجن

زياد السويفى يكتب: محصل الكهرباء والمواطن

وليد شقوير يكتب: خطأ التشخيص بين طفل إضطراب طيف التوحد وتأخر الكلام

إبراهيم عمران يكتب: أطفالنا والتكنولوجيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ما بعد عصر نتانياهو

د.مجدي بدران

«الليكوبين» والمناعة

كريمة أبو العينين

جراج ماسبيرو

د.سالم الكتبي

الجار الايراني والوسيط القطري ..!

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ