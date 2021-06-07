المصري يكشف حقيقة الاستغناء عن علي ماهر وسبب الخروج من كأس مصر

قال حسن عمار، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، إن كل ما يتردد بشأن رحيل علي ماهر المدير الفني للفريق هو شائعات لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن الفريق ودع بطولة كأس مصر بسبب استهتار لاعبيه.

وكانت أنباء ترددت في الأيام القليلة الماضية، تشير إلى اقتراب رحيل علي ماهر من تولي المهمة الفنية لفريق بيراميدز، خلفًا للمدرب الأرجنتيني أروبارينا.

وقال عمار في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الزمالك": "استهتار اللاعبين هو سبب خروجنا من كأس مصر، الفريق فقد التركيز وأدى ذلك إلى أن مُني مرمانا بهدفين في 5 دقائق ، ما يتردد بشأن رحيل علي ماهر هو شائعات لا أساس لها من الصحة".

وتابع: "عمر كمال عبد الواحد، من اللاعبين المهمين في فريق المصري، الموسم الحالي هو الأخير في فترة تعاقده معنا".

واستكمل: "نتحدث معه عن التجديد عن طريق مدير أعماله ووالده، ونحاول أن ننهي كل شيء قبل شهر يوليو المقبل، وإن شاء الله سينضم لـ منتخب مصر".

واختتم: "هدف النادي المصري هو التواجد في المربع الذهبي هذا الموسم سواء في المركز الثالث أو الرابع".