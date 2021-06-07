وزير المالية: نتوقع زيادة 15% في الإيرادات الضريبية عن العام الماضي

توقع الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تصل نسبة الزيادة في إجمالي الايرادات الضريبية بنسبة 15% عن العام الماضي.



وأكد معيط، في مداخلة هاتفية الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن أكثر من 300 مليار جنيه من موازنة الدولة للاستثمارات الجديدة التي تغير وجه مصر.



وأشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى أن مصر تعطي زيادة في الرواتب حاليا أعلى من نسبة التضخم، لافتا إلى ان مصر نجحت في إصلاح منظومة الأجور والمعاشات.

وتابع الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر شهدت أيام عصيبة في كافة القطاعات وكانت عاجزة عن توفير السلع، مشيرا إلى أن في 2014 كانت محلات بيع السلع الغذائية خالية من المواد.

