أخصائي صحة نفسية: قضايا المنقولات تُخيف الرجال

قالت هبة الطماوي، أخصائي الصحة النفسية والإرشاد الأسري، إن قائمة المنقولات في مصر مختلفة تماماً عن أوروبا والدول العربية والخليجية، حيث إنه في الخليج يتكفل العريس بكل شىء بالقائمة وكل محتوياتها لجهاز العروسين، بينما في مصر هناك تقاليد خاصة جداً في موضوع قائمة المنقولات.

وأضافت "الطماوي"، خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه من العادات في مصر أن الزوج لا يضع مهرا للعروس وهو من الشرع والدين الإسلامى أن العريس يدفع مهرا للزوجة، مشيرة إلى أن القائمة في مصر عادة ما تكون عبارة عن ما اشتراه العريس والعروس إلى جانب ما يتكفل به أهل العروس.

وتابعت: "قائمة المنقولات عادة تعمل على تخويف الرجال؛ لأن أي تلاعب في القائمة يمكن أن يؤدي إلى السجن والحبس، حيث إن قضايا القائمة تؤدي إلى الحبس للرجال والغرامة؛ إلى جانب أن الأحكام فيها سريعة للغاية".

